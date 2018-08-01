В Цаган Амане проведут реконструкцию парка культуры и отдыха

Реконструкция парка культуры и отдыха в поселке Цаган-Аман в планах 2019 года. Об этом сообщила министр ЖКХ и энергетики Калмыкии Нелли Ткачева, побывавшая в Юстинском районе с рабочим визитом. По ее словам, уже готова проектно-сметная документация. По оценке экспортной комиссии объем предстоящих работ оценивается в 16 с половиной миллиона рублей.



Шансы попасть в госпрограмму по «формированию комфортной городской среды» на 2019 год у тех районов, которые готовы к 1 ноября представить пакет необходимых документов, отметила профильный министр. Реконструкция парка культуры и отдыха в поселке Цаган-Аман в планах 2019 года. Об этом сообщила министр ЖКХ и энергетики Калмыкии Нелли Ткачева, побывавшая в Юстинском районе с рабочим визитом. По ее словам, уже готова проектно-сметная документация. По оценке экспортной комиссии объем предстоящих работ оценивается в 16 с половиной миллиона рублей.Шансы попасть в госпрограмму по «формированию комфортной городской среды» на 2019 год у тех районов, которые готовы к 1 ноября представить пакет необходимых документов, отметила профильный министр.



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