Сегодня 70-летие отмечает известный журналист, писатель Владимир Боваев. Его творческая деятельность начиналась в стенах телекомпании. Работал он и в разных печатных изданиях, в том числе федеральных. Ради нескольких строчек в газете он мог сделать, все возможное и невозможное, профессия стала делом всей его жизни.



Кто-то из современных классиков говорил, что «память и мысли стареют также, как и люди» Но этот процесс можно остановить, если живы те, кто несет эту память, а главное, если вносить в труд по сохранению этой памяти частицу своей души, как это делает журналист Владимир Боваев -автор трехтомника «Поколение послевоенных созидателей». К этой своей работе он готовился все 45 лет своей журналистской деятельности, работая и в местных, и в центральных московских изданиях. А главное - у этой книги есть свой читатель, который с нетерпением ожидает выхода в свет очередного тома. Презентация второй части состоялась в Национальной библиотеке имени Амур Санана. Все почитатели Владимира Боваева в один голос твердят: он делает все, чтобы сохранить эту память.



Каждый герой этого сборника вписал свою страницу в историю республики и каждого Владимир Боваев считает близким человеком. И такие встречи - еще одно свидетельство того, что журналистский труд юбиляра получил высокую оценку читателей. Сам он не признается, как готовился к 70-летию. Но в интервью коллегам никогда не отказывает.



Владимир Боваев всегда подчеркивал, что главным для него по-прежнему является мнение читателей. Это для Владимира Боваева не просто оценка труда, но и стимул для дальнейшей работы по сохранению памяти народной, в которую он вносит частицу своей души. Он не привык останавливаться на достигнутом, а это значит, что четвертая книга обязательно появится. Сегодня 70-летие отмечает известный журналист, писатель Владимир Боваев. Его творческая деятельность начиналась в стенах телекомпании. Работал он и в разных печатных изданиях, в том числе федеральных. Ради нескольких строчек в газете он мог сделать, все возможное и невозможное, профессия стала делом всей его жизни.Кто-то из современных классиков говорил, что «память и мысли стареют также, как и люди» Но этот процесс можно остановить, если живы те, кто несет эту память, а главное, если вносить в труд по сохранению этой памяти частицу своей души, как это делает журналист Владимир Боваев -автор трехтомника «Поколение послевоенных созидателей». К этой своей работе он готовился все 45 лет своей журналистской деятельности, работая и в местных, и в центральных московских изданиях. А главное - у этой книги есть свой читатель, который с нетерпением ожидает выхода в свет очередного тома. Презентация второй части состоялась в Национальной библиотеке имени Амур Санана. Все почитатели Владимира Боваева в один голос твердят: он делает все, чтобы сохранить эту память.Каждый герой этого сборника вписал свою страницу в историю республики и каждого Владимир Боваев считает близким человеком. И такие встречи - еще одно свидетельство того, что журналистский труд юбиляра получил высокую оценку читателей. Сам он не признается, как готовился к 70-летию. Но в интервью коллегам никогда не отказывает.Владимир Боваев всегда подчеркивал, что главным для него по-прежнему является мнение читателей. Это для Владимира Боваева не просто оценка труда, но и стимул для дальнейшей работы по сохранению памяти народной, в которую он вносит частицу своей души. Он не привык останавливаться на достигнутом, а это значит, что четвертая книга обязательно появится.



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