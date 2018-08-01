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Сегодня, 12:31

В Элисте идет приемка образовательных учреждений


В Элисте идет приемка образовательных учрежденийВ Элисте идет приемка образовательных учреждений. Ее уже прошли все тридцать три детсада. На этой неделе очередь школ. Речь об этом шла на еженедельном совещании в Администрации столицы. Еще одна тема обсуждения - подготовка к осенне-зимнему периоду.

На сегодня готовы уже 243 дома, это чуть более пятидесяти процентов от общего количества многоэтажек города. Так же в Элисте продолжается ремонт дорог по улицам Хрущева, Кирова и Толстого.



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