В Элисте идет приемка образовательных учреждений. Ее уже прошли все тридцать три детсада. На этой неделе очередь школ. Речь об этом шла на еженедельном совещании в Администрации столицы. Еще одна тема обсуждения - подготовка к осенне-зимнему периоду.



На сегодня готовы уже 243 дома, это чуть более пятидесяти процентов от общего количества многоэтажек города. Так же в Элисте продолжается ремонт дорог по улицам Хрущева, Кирова и Толстого. В Элисте идет приемка образовательных учреждений. Ее уже прошли все тридцать три детсада. На этой неделе очередь школ. Речь об этом шла на еженедельном совещании в Администрации столицы. Еще одна тема обсуждения - подготовка к осенне-зимнему периоду.На сегодня готовы уже 243 дома, это чуть более пятидесяти процентов от общего количества многоэтажек города. Так же в Элисте продолжается ремонт дорог по улицам Хрущева, Кирова и Толстого.



Смотреть полный выпуск новостей



