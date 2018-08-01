В селе Речное Астраханской области отпраздновали 200-летие Хошеутовского хурула

В селе Речное Астраханской области завершились мероприятия к 200-летию Хошеутовского хурула. Алексей Орлов встретился с Губернатором области Александром Жилкиным. В ходе рабочей встречи они побывали в агропромышленном комплексе Астраханский. Затем приняли участие в торжествах. В селе Речное Астраханской области завершились мероприятия к 200-летию Хошеутовского хурула. Алексей Орлов встретился с Губернатором области Александром Жилкиным. В ходе рабочей встречи они побывали в агропромышленном комплексе Астраханский. Затем приняли участие в торжествах.



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