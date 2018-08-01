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ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи





ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи. Сейчас в нашей с вами поддержке нуждается маленький элистинец Бата Петкеев. Достаточно отправить смс-сообщений в неограниченном количестве со словом «Дети» на номер 5542. И у мальчика появится шанс получить лечение.



Это сейчас Бата начал нажимать на клавиши детского синтезатора.

Улучшилась моторика рук, стала крепче спина, и мальчик теперь может несколько минут сидеть самостоятельно. Бата стал эмоциональнее, стал замечать мир вокруг себя, реагировать на внешние раздражители, смотреть мультфильмы, рассказывает Ольга Петкеева. К тому же малыш начал хорошо переворачиваться, как будто пытается ползти. До лечения просто лежал и смотрел в потолок. Благотворители «Русфонда» помогли Бате пройти 2 курса реабилитации с положительной динамикой. Победа над судорогами дала возможность провести восстановительное лечение. Значительно повысилось умственное развитие. Речь уже формируется на уровне слогов, продолжает мама мальчика.



Бате Петкееву 1 сентября исполнится 7 лет. У него детский церебральный паралич. На последних месяцах беременности Ольга прошла ультразвуковое исследование. Обнаружилось отставание в развитии ребенка. Он появился на свет в срок, но с маленьким весом. После выявили, что основной причиной отставания в развитии послужила цитомегаловирусная инфекция, обнаруженная в крови у мамы и малыша. После рождения Бата был скован в движении, кряхтел как будто от боли. Его сразу же положили в реанимацию, а затем три недели он находился под наблюдением специалистов. Поставили диагноз: симптоматическая эпилепсия и ДЦП в форме мышечной слабости. Когда Бате было два года, Ольга Петкеева обратилась в Русфонд с просьбой помочь со сбором средств на лечение в институте медицинских технологий в Москве. Мальчику провели обследование и несколько раз корректировали противосудорожную терапию. В результате судороги купировали, но началась эпилептическая ремиссия, которая длится уже пять лет.



Стоимость лечения – 199 тысяч 430 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонд точка ру соберут 173 тысячи 430 рублей. Не хватает 26 тысяч. Для помощи Бате отправьте на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения -75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Для семьи Петкеевых эта сумма просто неподъемная. Маленький Бата очень нуждается в нашей с вами помощи. К сожалению, сейчас он не может бегать и играть, как его ровесники, посещать детский сад, но рядом с ним самый близкий и родной человек – мама, которая верит и надеется на выздоровление своего любимого сына. Каждый может протянуть руку помощи маленькому Бате.



Мама Баташи, так ласково называют его дома, просит всех неравнодушных откликнуться и помочь в борьбе за жизнь и будущее мальчика. Жителям Калмыкии необходимо собрать 26 тысяч рублей. Бата ждет вашей поддержки. Отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Другие способы помощи – на сайте Русфонда. ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи. Сейчас в нашей с вами поддержке нуждается маленький элистинец Бата Петкеев. Достаточно отправить смс-сообщений в неограниченном количестве со словом «Дети» на номер 5542. И у мальчика появится шанс получить лечение.Это сейчас Бата начал нажимать на клавиши детского синтезатора.Улучшилась моторика рук, стала крепче спина, и мальчик теперь может несколько минут сидеть самостоятельно. Бата стал эмоциональнее, стал замечать мир вокруг себя, реагировать на внешние раздражители, смотреть мультфильмы, рассказывает Ольга Петкеева. К тому же малыш начал хорошо переворачиваться, как будто пытается ползти. До лечения просто лежал и смотрел в потолок. Благотворители «Русфонда» помогли Бате пройти 2 курса реабилитации с положительной динамикой. Победа над судорогами дала возможность провести восстановительное лечение. Значительно повысилось умственное развитие. Речь уже формируется на уровне слогов, продолжает мама мальчика.Бате Петкееву 1 сентября исполнится 7 лет. У него детский церебральный паралич. На последних месяцах беременности Ольга прошла ультразвуковое исследование. Обнаружилось отставание в развитии ребенка. Он появился на свет в срок, но с маленьким весом. После выявили, что основной причиной отставания в развитии послужила цитомегаловирусная инфекция, обнаруженная в крови у мамы и малыша. После рождения Бата был скован в движении, кряхтел как будто от боли. Его сразу же положили в реанимацию, а затем три недели он находился под наблюдением специалистов. Поставили диагноз: симптоматическая эпилепсия и ДЦП в форме мышечной слабости. Когда Бате было два года, Ольга Петкеева обратилась в Русфонд с просьбой помочь со сбором средств на лечение в институте медицинских технологий в Москве. Мальчику провели обследование и несколько раз корректировали противосудорожную терапию. В результате судороги купировали, но началась эпилептическая ремиссия, которая длится уже пять лет.Стоимость лечения – 199 тысяч 430 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонд точка ру соберут 173 тысячи 430 рублей. Не хватает 26 тысяч. Для помощи Бате отправьте на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения -75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Для семьи Петкеевых эта сумма просто неподъемная. Маленький Бата очень нуждается в нашей с вами помощи. К сожалению, сейчас он не может бегать и играть, как его ровесники, посещать детский сад, но рядом с ним самый близкий и родной человек – мама, которая верит и надеется на выздоровление своего любимого сына. Каждый может протянуть руку помощи маленькому Бате.Мама Баташи, так ласково называют его дома, просит всех неравнодушных откликнуться и помочь в борьбе за жизнь и будущее мальчика. Жителям Калмыкии необходимо собрать 26 тысяч рублей. Бата ждет вашей поддержки. Отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Другие способы помощи – на сайте Русфонда.



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