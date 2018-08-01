В дома жителей Элисты к осени поступит вода из Левокумского группового водопровода. Об этом заявил Глава региона в ходе совещания с председателем правительства и руководителями профильных министерств. По итогам встречи Алексей Орлов дал ряд поручений. В дома жителей Элисты к осени поступит вода из Левокумского группового водопровода. Об этом заявил Глава региона в ходе совещания с председателем правительства и руководителями профильных министерств. По итогам встречи Алексей Орлов дал ряд поручений.



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