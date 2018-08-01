У Юстинского района – крепкий фундамент для развития. Предпринимаемые в последние годы меры в экономической сфере, безусловно, сказываются на другие направления деятельности РМО. Социальное, прежде всего. С инспекционной поездкой там побывали спикер парламента и министр здравоохранения.



В рабочей поездке по району председателя Народного Хурала Анатолия Козачко сопровождает министр здравоохранения республики. Хотя в этой должности Юрий Кикенов не так давно, но у него определенный опыт работы в этой сфере, управленческий, в том числе. В планах Козачко, несколько пунктов посещений. В поселке Татал побывали в местном ФАПе, здание которого практически не пригодно для эксплуатации. В таком состоянии, по словам спикера, находились ФАПы и в других поселениях. Ситуация кардинально начала меняться с 2015 года, когда на уровне руководства региона было принято решение – подержать сельские учреждения здравоохранения. Расширить горизонты участия в программах всех уровней. В Юстинском районе – начали со строительства новых. Ряд объектов успешно эксплуатируются. И уже принято решение по Татальскому сельскому ФАПу. Его озвучивает министр: в поселке будет возведен модульный вариант учреждения.



Всего же, Минздравом заявлено на республику 50 модульных ФАПов. 12 из них – вошли в Нацпроект со сроком реализации в течение последующих двух лет.



Здесь же в Татале посетили еще один объект, «второе рождение» которого не за горами. Это местный культурный центр, где ремонтные работы ведутся полным ходом. Опять же, благодаря поддержке республиканских властей – объект попал в одну из федеральных программ. На данном этапе - капремонт первого этажа, предусматривающий замену энергетической, а также отопительной системы, окон и дверей.



Еще более масштабные проекты реализуются в поселке Бергин. 22 августа распахнет двери после реконструкции Дом культуры, похожий теперь больше на Дворец. Строительство и благоустройство территории не обошлось без участия СПК «Полынный». Объем проделанной работы, действительно, впечатляет.



Ну, а местный офис врача общей практики, здание которого было отстроено три года назад, это образец того, как должны строить медучреждения на селе, чтобы его деятельность отвечала всем современным требованиям. Таково мнение министра Кикенова.



А в райцентре состоялась встреча с коллективом медработников районной больницы. Спикер парламента Анатолий Козачко уверен, что стабильное развитие здравоохранения в районе – это плод совместных усилий: руководства администрации, предпринимательского сообщества, а также местных СПК. Заинтересованность сторон помогает в решение многих вопросов, в том числе в решение жилищных вопросов. Закреплению специалистов также будут способствовать поддержка на федеральном и региональном уровнях.



На итоговом совещании в администрации – обсудили еще ряд актуальных для района вопросов. Это водоснабжение, газификация, ремонт дорог, и участие РМО в программе «Городская среда». У Юстинского района – крепкий фундамент для развития. Предпринимаемые в последние годы меры в экономической сфере, безусловно, сказываются на другие направления деятельности РМО. Социальное, прежде всего. С инспекционной поездкой там побывали спикер парламента и министр здравоохранения.В рабочей поездке по району председателя Народного Хурала Анатолия Козачко сопровождает министр здравоохранения республики. Хотя в этой должности Юрий Кикенов не так давно, но у него определенный опыт работы в этой сфере, управленческий, в том числе. В планах Козачко, несколько пунктов посещений. В поселке Татал побывали в местном ФАПе, здание которого практически не пригодно для эксплуатации. В таком состоянии, по словам спикера, находились ФАПы и в других поселениях. Ситуация кардинально начала меняться с 2015 года, когда на уровне руководства региона было принято решение – подержать сельские учреждения здравоохранения. Расширить горизонты участия в программах всех уровней. В Юстинском районе – начали со строительства новых. Ряд объектов успешно эксплуатируются. И уже принято решение по Татальскому сельскому ФАПу. Его озвучивает министр: в поселке будет возведен модульный вариант учреждения.Всего же, Минздравом заявлено на республику 50 модульных ФАПов. 12 из них – вошли в Нацпроект со сроком реализации в течение последующих двух лет.Здесь же в Татале посетили еще один объект, «второе рождение» которого не за горами. Это местный культурный центр, где ремонтные работы ведутся полным ходом. Опять же, благодаря поддержке республиканских властей – объект попал в одну из федеральных программ. На данном этапе - капремонт первого этажа, предусматривающий замену энергетической, а также отопительной системы, окон и дверей.Еще более масштабные проекты реализуются в поселке Бергин. 22 августа распахнет двери после реконструкции Дом культуры, похожий теперь больше на Дворец. Строительство и благоустройство территории не обошлось без участия СПК «Полынный». Объем проделанной работы, действительно, впечатляет.Ну, а местный офис врача общей практики, здание которого было отстроено три года назад, это образец того, как должны строить медучреждения на селе, чтобы его деятельность отвечала всем современным требованиям. Таково мнение министра Кикенова.А в райцентре состоялась встреча с коллективом медработников районной больницы. Спикер парламента Анатолий Козачко уверен, что стабильное развитие здравоохранения в районе – это плод совместных усилий: руководства администрации, предпринимательского сообщества, а также местных СПК. Заинтересованность сторон помогает в решение многих вопросов, в том числе в решение жилищных вопросов. Закреплению специалистов также будут способствовать поддержка на федеральном и региональном уровнях.На итоговом совещании в администрации – обсудили еще ряд актуальных для района вопросов. Это водоснабжение, газификация, ремонт дорог, и участие РМО в программе «Городская среда».



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