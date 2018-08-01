Седьмой культурно-оздоровительный фестиваль «Луч добра» стартовал на территории лагеря «Сайгачонок». Форум направлен на социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Художественное творчество и активный отдых помогают ребятам раскрыть таланты.



10-летний Савр и 16-летний Байр со своей бабушкой Татьяной Лоскутовой посещают «Луч добра» уже в пятый раз. Для них участие в фестивале, как глоток свежего воздуха, который позволяет выбраться не только из рутины будней, но и дает толчок для развития творческих способностей.



В течение трех дней в детском оздоровительном лагере будет звучать музыка, и не смолкать веселый смех гостей и участников фестиваля. Уже в седьмой раз он гостеприимно распахнул свои двери более чем для 50 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.



Специалистами центра были организованы психологические тренинги. Для самых юных участников фестиваля подготовили интересную программу, насыщенную играми, творческими конкурсами, массовыми флэшмобами. Полюбились ребятам и водные процедуры с мячом, и сказочная эстафета. Фестиваль уникален по своей направленности. Идея его создания принадлежит председателю республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Валерию Решетникову.



16-летняя Наталья Матвеева из поселка Ики-Чонос ежегодно посещает фестиваль. За эти годы для девушки близкими людьми стали и педагоги, и социальные работники.



Для ребят с ограниченными возможностями здоровья ежедневно проводится осмотр детей и медицинские процедуры. Медработники подготовили лекцию для родителей о профилактике и лечении заболеваний.



Воспитание малыша с ограниченными способностями становится тяжелым испытанием для всей семьи. Ведь дети-инвалиды зачастую не имеют возможности не только выехать на природу, но даже просто выйти из дома. А здесь вместе с соцработниками ребятишки рассказывали стихи, отгадывали ребусы и все вместе исполняли песни. Особенно старались и волновались малыши. Символ праздника - ярко-желтый галстук стал еще одним напоминанием о том, что на Земле всегда есть «луч добра», который несет любовь, дружбу и милосердие. Седьмой культурно-оздоровительный фестиваль «Луч добра» стартовал на территории лагеря «Сайгачонок». Форум направлен на социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Художественное творчество и активный отдых помогают ребятам раскрыть таланты.10-летний Савр и 16-летний Байр со своей бабушкой Татьяной Лоскутовой посещают «Луч добра» уже в пятый раз. Для них участие в фестивале, как глоток свежего воздуха, который позволяет выбраться не только из рутины будней, но и дает толчок для развития творческих способностей.В течение трех дней в детском оздоровительном лагере будет звучать музыка, и не смолкать веселый смех гостей и участников фестиваля. Уже в седьмой раз он гостеприимно распахнул свои двери более чем для 50 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.Специалистами центра были организованы психологические тренинги. Для самых юных участников фестиваля подготовили интересную программу, насыщенную играми, творческими конкурсами, массовыми флэшмобами. Полюбились ребятам и водные процедуры с мячом, и сказочная эстафета. Фестиваль уникален по своей направленности. Идея его создания принадлежит председателю республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Валерию Решетникову.16-летняя Наталья Матвеева из поселка Ики-Чонос ежегодно посещает фестиваль. За эти годы для девушки близкими людьми стали и педагоги, и социальные работники.Для ребят с ограниченными возможностями здоровья ежедневно проводится осмотр детей и медицинские процедуры. Медработники подготовили лекцию для родителей о профилактике и лечении заболеваний.Воспитание малыша с ограниченными способностями становится тяжелым испытанием для всей семьи. Ведь дети-инвалиды зачастую не имеют возможности не только выехать на природу, но даже просто выйти из дома. А здесь вместе с соцработниками ребятишки рассказывали стихи, отгадывали ребусы и все вместе исполняли песни. Особенно старались и волновались малыши. Символ праздника - ярко-желтый галстук стал еще одним напоминанием о том, что на Земле всегда есть «луч добра», который несет любовь, дружбу и милосердие.



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