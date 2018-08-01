В Астраханской области продолжаются мероприятия к 200-летию Хошеутовского хурула. Монахи знаменитого монастыря Ташилхунпо каждый день проводят утренние и вечерние молебны и ритуалы. Организованы мастер-классы по искусству, лекции по философии буддизма и истории Храма Победы. А завтра состоится мистерия Цам, также праздничные мероприятия украсят своим выступлением калмыцкие артисты.



Примет участие в торжествах и Глава республики. Кроме того, сейчас идет возведение Песочной Мандалы Манджушри. Разрушена она будет 12 августа. В Астраханской области продолжаются мероприятия к 200-летию Хошеутовского хурула. Монахи знаменитого монастыря Ташилхунпо каждый день проводят утренние и вечерние молебны и ритуалы. Организованы мастер-классы по искусству, лекции по философии буддизма и истории Храма Победы. А завтра состоится мистерия Цам, также праздничные мероприятия украсят своим выступлением калмыцкие артисты.Примет участие в торжествах и Глава республики. Кроме того, сейчас идет возведение Песочной Мандалы Манджушри. Разрушена она будет 12 августа.



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