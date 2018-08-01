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Сегодня, 12:31

Бадма Башанкаев провел несколько операций в республиканской больнице


Бадма Башанкаев провел несколько операций в республиканской больницеВ республиканской больнице проведены сразу несколько операций под руководством известного хирурга Бадмы Башанкаева. Вот уже несколько лет он принимает пациентов, приезжая в Калмыкию, и консультирует коллег.

Элистинка Светлана Гавриш ждала этой встречи, чтобы поблагодарить своего спасителя – онкохирурга Бадму Башанкаева.

За плечами известного российского доктора – нашего земляка сотни людей, которым он вернул здоровье. Среди них и жители его родной Калмыкии. А началось сотрудничество в 2014 году, в рамках благотворительной программы по онкологии. Бадма Башанкаев приезжает в Элисту, когда имеют место тяжелые случаи заболевания, когда – операция единственный путь к спасению. Нынешний его приезд в республиканскую больницу имени Жемчуева – не исключение.

Итак, предстоит две сложнейших операции. Принято решение - в первом случае применить метод «открытой хирургии», другой провести с использованием лапароскопии, когда вмешательство осуществляется через точечные проколы.

И в этот раз – он с багажом инструментов, необходимых для проведения высокотехнологических операций. Часть из них – останется в стенах республиканской больницы.

В год в родной Калмыкии Башанкаев проводит по 10 – 15 сложнейших операций. Это, несмотря на напряженный график работы в Москве, где он руководит ведущим Центром хирургии. И там он идет навстречу своим землякам.

Слова благодарности звучат в адрес доктора Башанкаева не только от пациентов. Но и от его коллег – хирургов. По словам главного специалиста Минздрава республики Николая Шарапова, по инициативе Башанкаева на базе ресбольницы организована школа колопроктологов. Это своего рода школа наставничества, приобретения бесценного опыта в профессии.

О растущем мастерстве молодых хирургов говорит и сам Башанкаев. По его словам, многие сложные операции теперь подвластны и его калмыцким коллегам.

Специалисты не сомневаются в положительных результатах этих операций. Они проходят с участием одного из лучших хирургов- колопроктологов страны Бадмы Башанкаева.



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