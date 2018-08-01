Состоялось техническое тестирование прямой линии главы республики

Подготовка к трансляции видеоконференции «Глава - онлайн» идет полным ходом. Накануне состоялось очередное техническое тестирование. На связи были – все 13 районов и несколько точек доступа в Элисте.



До 23 августа, когда состоится прямая линия Алексея Орлова с жителями, будет организована еще одна проверка. Прием вопросов интернет-газета «Степные вести» продолжает. Уже поступило несколько десятков обращений. На сайт ТЕГ РК есть специальный раздел.



Напомним, принимаются и видеообращения. Заявки можно отправить до 15 августа. Подготовка к трансляции видеоконференции «Глава - онлайн» идет полным ходом. Накануне состоялось очередное техническое тестирование. На связи были – все 13 районов и несколько точек доступа в Элисте.До 23 августа, когда состоится прямая линия Алексея Орлова с жителями, будет организована еще одна проверка. Прием вопросов интернет-газета «Степные вести» продолжает. Уже поступило несколько десятков обращений. На сайт ТЕГ РК есть специальный раздел.Напомним, принимаются и видеообращения. Заявки можно отправить до 15 августа.



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