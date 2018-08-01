В Элисте ведется капитальный ремонт ДДТ

Капитальный ремонт Дома детского творчества в Элисте идет полным ходом. Несмотря на то, что по контракту срок завершения работ истекает только в декабре, строители планируют сдать объект уже к новому учебному году. Для реализации этого проекта из фонда президента страны выделено более 65 миллионов рублей.



Конечно, на дворец сейчас это мало похоже. Снующие рабочие, запах краски, пыль и строительные материалы. Однако всего через пару месяцев обновленное здание с комфортными условиями распахнет свои двери для посетителей. Уже сейчас кардинальным образом изменился концертный зал – главное помещение дворца детского творчества. Теперь он стал просторным, светлым, с новыми комфортными креслами. Впрочем, работа здесь еще не завершена, отмечает директор заведения Людмила Чурбанова.



А в подвальном помещении в эти дни рабочие занимаются обновлением технического оборудования плавательного бассейна. Уже провели монтаж пластиковых труб вместо старых ржавых, устанавливают испанское автоматическое оборудование. По словам бригадира, заменен будет весь принцип сливной системы. Для этого понадобится еще примерно месяц.



Решены на сегодня и главные проблемы – заменены система отопления и кровля. Теперь ребята смогут заниматься в теплых и уютных кабинетах. На объекте работают сразу несколько ремонтных и строительных бригад. Что несомненно ускоряет процесс реконструкции. Сейчас они завершают работы по монтажу новых инженерных коммуникаций: водо- и теплоснабжение, канализация, вентиляция и энергоблок. Помимо этого грунтуют и красят стены и потолки.



Почти полторы тысячи детей и их родителей ждут окончания ремонтных работ и того самого момента, когда они вновь придут сюда на любимые занятия. А руководство ДДТ отмечает, что уже работает над увеличением количества преподаваемых дисциплин. Среди новых – популярное среди подростков техническое моделирование. Капитальный ремонт Дома детского творчества в Элисте идет полным ходом. Несмотря на то, что по контракту срок завершения работ истекает только в декабре, строители планируют сдать объект уже к новому учебному году. Для реализации этого проекта из фонда президента страны выделено более 65 миллионов рублей.Конечно, на дворец сейчас это мало похоже. Снующие рабочие, запах краски, пыль и строительные материалы. Однако всего через пару месяцев обновленное здание с комфортными условиями распахнет свои двери для посетителей. Уже сейчас кардинальным образом изменился концертный зал – главное помещение дворца детского творчества. Теперь он стал просторным, светлым, с новыми комфортными креслами. Впрочем, работа здесь еще не завершена, отмечает директор заведения Людмила Чурбанова.А в подвальном помещении в эти дни рабочие занимаются обновлением технического оборудования плавательного бассейна. Уже провели монтаж пластиковых труб вместо старых ржавых, устанавливают испанское автоматическое оборудование. По словам бригадира, заменен будет весь принцип сливной системы. Для этого понадобится еще примерно месяц.Решены на сегодня и главные проблемы – заменены система отопления и кровля. Теперь ребята смогут заниматься в теплых и уютных кабинетах. На объекте работают сразу несколько ремонтных и строительных бригад. Что несомненно ускоряет процесс реконструкции. Сейчас они завершают работы по монтажу новых инженерных коммуникаций: водо- и теплоснабжение, канализация, вентиляция и энергоблок. Помимо этого грунтуют и красят стены и потолки.Почти полторы тысячи детей и их родителей ждут окончания ремонтных работ и того самого момента, когда они вновь придут сюда на любимые занятия. А руководство ДДТ отмечает, что уже работает над увеличением количества преподаваемых дисциплин. Среди новых – популярное среди подростков техническое моделирование.



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