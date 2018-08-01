Сегодня управление Федеральной антимонопольной службы по Калмыкии отмечает юбилей. 10 лет назад региональное ведомство стало территориальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. За это время удалось добиться неплохих результатов – это сотни возбужденных дел, выявленных и пресеченных нарушений. Как в отношении ряда ведомственных учреждений, так и министерств.



Стоит отметить, что антимонопольное управление принимает непосредственное участие в становлении, укреплении, развитии и защите малого бизнеса. Необходимо еще отметить, что столь объемная работа антимонопольного территориального органа не могла быть осуществлена без становления его коллектива. В настоящее время в управлении работают 10 высококвалифицированных сотрудников. И сегодня коллектив встречает юбилей с уверенностью в том, что его деятельность по продвижению антимонопольной политики позволит повысить конкурентоспособность региона и экономики в целом. Сегодня управление Федеральной антимонопольной службы по Калмыкии отмечает юбилей. 10 лет назад региональное ведомство стало территориальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. За это время удалось добиться неплохих результатов – это сотни возбужденных дел, выявленных и пресеченных нарушений. Как в отношении ряда ведомственных учреждений, так и министерств.Стоит отметить, что антимонопольное управление принимает непосредственное участие в становлении, укреплении, развитии и защите малого бизнеса. Необходимо еще отметить, что столь объемная работа антимонопольного территориального органа не могла быть осуществлена без становления его коллектива. В настоящее время в управлении работают 10 высококвалифицированных сотрудников. И сегодня коллектив встречает юбилей с уверенностью в том, что его деятельность по продвижению антимонопольной политики позволит повысить конкурентоспособность региона и экономики в целом.



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