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Сегодня, 12:19

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калмыкии отмечает юбилей


Управление Федеральной антимонопольной службы по Калмыкии отмечает юбилейСегодня управление Федеральной антимонопольной службы по Калмыкии отмечает юбилей. 10 лет назад региональное ведомство стало территориальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. За это время удалось добиться неплохих результатов – это сотни возбужденных дел, выявленных и пресеченных нарушений. Как в отношении ряда ведомственных учреждений, так и министерств.

Стоит отметить, что антимонопольное управление принимает непосредственное участие в становлении, укреплении, развитии и защите малого бизнеса. Необходимо еще отметить, что столь объемная работа антимонопольного территориального органа не могла быть осуществлена без становления его коллектива. В настоящее время в управлении работают 10 высококвалифицированных сотрудников. И сегодня коллектив встречает юбилей с уверенностью в том, что его деятельность по продвижению антимонопольной политики позволит повысить конкурентоспособность региона и экономики в целом.



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