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Сегодня, 12:18

Начинается приемка общеобразовательных учреждений республики к новому учебному году


Начинается приемка общеобразовательных учреждений республики к новому учебному году10 августа начинается приемка общеобразовательных учреждений республики к новому учебному году. Так, в Октябрьском районе до 18 числа комиссии предстоит обследовать 16 объектов. В эти дни в сельских школах и детских садах проводятся текущие ремонты.

20 тонн бетонной смеси для капитального ремонта ста сорока семи квадратных метров. Такова площадь пола в фойе Большецарынской средней школы номер один. Более тридцати лет назад, по строительному проекту отопительную систему учебного заведения разместили под землей. Со временем возникла необходимость в замене коммуникаций. Контракт заключен с Волгоградской фирмой. На ремонтные работы из местного бюджета уже затрачено более 145 тысяч рублей из четырехсот тысяч запланированных. В здании также отремонтировали навес перед парадным входом.

В этом году в райцентре будет построен и новый борцовский зал. Раньше его вообще не было. А спортивная секция располагалась как раз на базе Большецарынской средней школы номер один. «Развитие инфраструктуры организаций допобразования». В рамках этой региональной программы, которая рассчитана до 2020 года между региональным профильным министерством и РМО был подписан контракт на выделении субсидии - более 4 миллионов рублей. Уже объявлен конкурс.

Кроме того, 10 школ в регионе получили средства из федеральной казны в сумме 26 миллионов рублей на ремонт спортивных залов. В их числе оказалась и Мирненская средняя школа. Стоимость строительных работ - более двух миллионов рублей. Еще около ста сорока тысяч в рамках софинансирования выделено на капремонт из местного бюджета. Подрядчиком уже произведен ремонт кровли, демонтаж окон и дверей. Строительные работы продолжаются в подсобных помещениях. Также приобретен спортивный инвентарь.

Для установки измерительного комплекса учета газа в Мирненской и Цаган – нурской школах в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду из местного бюджета выделено более ста сорока семи тысяч рублей. Еще два отопительных котла приобретены для Хошеутовской средней школы. Также, учащиеся Октябрьского района к первому сентября будут полностью обеспечены учебными пособиями. Сельские образовательные организации уже заказали около 3 с половиной тысяч экземпляров учебников на сумму более одного миллиона рублей. В начале учебного года за парты впервые сядут и 102 первоклассника.



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