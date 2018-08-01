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Вчера, 12:29

В селе Речное пройдет праздничное мероприятие


В селе Речное пройдет праздничное мероприятиеВ селе Речное Харабалинского района Астраханской области начались мероприятия к двухсотлетию Хошеутовского хурула. Юбилейная программа очень насыщенная. Каждое утро проводятся молебны. Строится песочная мандала. Гостей праздника ждет и уникальная культурная программа.

Постановка «В стране Бумба» будет представлена и на торжественном открытии Хошеутовского хурула. Концерт-спектакль впервые был показан в марте этого года в Элисте. Кроме театрального путешествия, объединяющего различные виды искусства, артисты планируют выступить и с новой программой. Сводный оркестр под руководством Савра Катаева, подготовил к юбилею Хошеутовского хурула свое музыкальное подношение.

Готовятся к праздничному открытию и вокалисты. 7 произведений представит Государственный хор Калмыкии имени Цебекова. Среди них две увертюры на калмыцкие темы и восхваление сумин магтаал. В исполнении Лиджи Горяева прозвучит древняя буддийская мантра. Священная молитва на санскрите символизирует чистоту и святость тела, речи и ума великого Будды.

Участников праздника ждет уникальная и масштабная Мистерия Цам. Театрализованное представление и зажигательный чичердык представит Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан».

Всего на празднование 200-летия Хошеутовского хурула приедут более ста артистов из степной республики. Это значимое событие для всех жителей Калмыкии и Астраханской области. Ведь храм возводили как символ дружбы народов.

В рамках фестиваля Тибетской культуры на юбилей приедут и монахи из монастыря Ташилхунпо. Они проведут молебны. Гостей ожидают мастер-классы по искусству, лекции по философии буддизма и истории храма. В программе – посещение горы Богдо в Ахтубинском районе Астраханской области. 11 августа монахи проведут буддийский ритуал, а 12 августа все желающие смогут увидеть разрушение песочной мандалы и Огненную Пуджу. Напомним, между регионами разница в один час. Все праздничные мероприятия начинаются по астраханскому времени.




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