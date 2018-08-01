С 8-го по 9-е августа в Элисте пройдет Республиканский слет "Семейный экстрим". В нем примут участие молодые семьи от 18 до 35 лет из столицы и районов Калмыкии. Их ждут семинары-практикумы, социальные лекториумы, флешмоб, дискуссионные площадки с представителями Пенсионного фонда и многое другое.



Мероприятие организовано для того, чтобы укрепить семейные отношения посредством совместного отдыха, сделать популярнее идеи материнства и отцовства, а также сформировать навыки здорового образа жизни. С 8-го по 9-е августа в Элисте пройдет Республиканский слет "Семейный экстрим". В нем примут участие молодые семьи от 18 до 35 лет из столицы и районов Калмыкии. Их ждут семинары-практикумы, социальные лекториумы, флешмоб, дискуссионные площадки с представителями Пенсионного фонда и многое другое.Мероприятие организовано для того, чтобы укрепить семейные отношения посредством совместного отдыха, сделать популярнее идеи материнства и отцовства, а также сформировать навыки здорового образа жизни.



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