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Вчера, 12:23

В Калмыкии продолжается рассылка налоговых уведомлений


В Калмыкии продолжается рассылка налоговых уведомленийВ Калмыкии продолжается кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам для оплаты имущественных налогов. В течение трех ближайших месяцев налоговые уведомления получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.

В этом году к ним добавился еще и налог на доходы физических лиц. Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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