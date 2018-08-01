В Калмыкии продолжается рассылка налоговых уведомлений

В Калмыкии продолжается кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам для оплаты имущественных налогов. В течение трех ближайших месяцев налоговые уведомления получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.



В этом году к ним добавился еще и налог на доходы физических лиц. Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря. В Калмыкии продолжается кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам для оплаты имущественных налогов. В течение трех ближайших месяцев налоговые уведомления получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.В этом году к ним добавился еще и налог на доходы физических лиц. Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря.



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