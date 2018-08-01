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Вчера, 12:21

Республика готовится отметить знаменательную дату


Республика готовится отметить знаменательную датуРеспублика готовится отметить знаменательную дату. Совсем скоро в июле 2020 года автономии Калмыкии 100 лет. Уже сейчас образован оргкомитет по подготовке мероприятий к этому важному для всех жителей региона событию. Конечно, за это время сделан мощный социальный и культурный рывок в развитии степной республики.

Слышать родную речь, говорить на ней. Причем не только в семейном кругу. На калмыцком языке ставятся театральные постановки, песни наших бабушек звучат по радио и телевидению. Все это стало реальностью благодаря созданию почти сто лет назад калмыцкой автономии. Декларация, подписанная в июле 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района на первом общекалмыцком съезде Советов, позволила совершить мощный социально-культурный рывок в развитии республики.

Конечно, современный облик республики отличается от того, что оставили нам предки. Перемены, произошедшие за вековую историю, кардинальны. Они коснулись всех сфер жизни общества – социальной, культурной, образовательной, здравоохранительной. Так, например, если в начале двадцатого века среди калмыцкого народа была только ликвидирована безграмотность, то сейчас учащиеся школ республики становятся одними из лучших на всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Необходимые условия для этого создаются в учебных заведениях. Ведется строительство новых школ и детских садов. А продолжать свое образование выпускники могут в опорном ВУЗе – Калмыцком государственном университете. Кстати, в 2020 году он также отметит свое пятидесятилетие. К памятным датам там планируют провести две научно-практические конференции, генеральную ассамблею университетов прикаспийских государств и немало других мероприятий.

То, что степной регион занимает достойное место среди многочисленных субъектов страны, говорит и тот интерес, который проявляет к республике федеральный центр, а также другие государства. Причем, это касается не только хозяйственно-экономической и социальной сферы. Популярной становится калмыцкая культура. Артисты театров, ансамблей и других, прославленных в республике коллективов несут ее далеко за пределы степного края. Как было озвучено на заседании организационного комитета, отмечать столетний юбилей образования калмыцкой автономии будут на федеральном и межрегиональном уровне. В Москве, Санкт-Петербурге, а также столицах Северокавказского и Южного федеральных округов состоятся дни культуры Калмыкии.

А чтобы сохранить свои исторические корни, традиции и передавать их другим поколениям в преддверии юбилейной даты в степном крае проводится масштабная научная работа. Издаются монографии, книги, снимаются фильмы. Одна из задач, поставленных калмыцким научным центром, - издание учебника по истории республики, а также ряд других значимых мероприятий.

Выжить в сложных обстоятельствах начала двадцатого века и не ассимилировать в общей массе народов Российской империи позволило объединение всех разрозненных частей калмыцкого этноса и создание автономии. А последующее за этим столетие продемонстрировало мощный социальный и культурный рывок в развитии степной республики.



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