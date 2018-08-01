Продолжается прием вопросов от граждан на прямой эфир с Главой Калмыкии

Продолжается прием вопросов от граждан в рамках подготовки к проведению третьей по счету прямой линии с Главой Калмыкии Алексеем Орловым, которая состоится 23 августа. Уже поступило несколько десятков обращений.



Чтобы отправить вопрос, необходимо зайти на сайт интернет-газеты «Степные Вести» http://tegrk.ru и найти специальный раздел. Там нужно заполнить прилагаемую форму. С этого года принимаются и видеообращения. Заявки можно отправить до 15 августа.



Напомним, цель проекта – максимально упростить общение власти с жителями региона. Продолжается прием вопросов от граждан в рамках подготовки к проведению третьей по счету прямой линии с Главой Калмыкии Алексеем Орловым, которая состоится 23 августа. Уже поступило несколько десятков обращений.Чтобы отправить вопрос, необходимо зайти на сайт интернет-газеты «Степные Вести» http://tegrk.ru и найти специальный раздел. Там нужно заполнить прилагаемую форму. С этого года принимаются и видеообращения. Заявки можно отправить до 15 августа.Напомним, цель проекта – максимально упростить общение власти с жителями региона.



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