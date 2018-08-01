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Вчера, 12:00

В Элисте состоялось заседание Президиума Правительства Калмыкии


В Элисте состоялось заседание Президиума Правительства КалмыкииСегодня состоялось заседание Президиума Правительства Калмыкии. В его повестке - ряд актуальных вопросов. Это и ход реализации программ по водоснабжению, газификации, а также капитальному ремонту многоквартирных домов.

По данным министра жилищного хозяйства и энергетики региона Нелли Ткачевой, в течение 3 лет, с 2017 по 2019 год, предстоит провести капитальный ремонт кровли в двадцати одной многоэтажке. Средства на эти цели заложены, это 94 миллиона рублей.

На сегодня – по всем домам конкурсные мероприятия по выбору подрядных организаций проведены. И на 5 объектах работы уже завершены. Также в планах текущего года – замена лифтов.



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