Делегация из Калмыкии принимает участие в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Курске. Турнир посвящен 75-й годовщине Победы в Курской битве.



Атлеты из степной республики соревнуются в волейболе, армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната. И впервые в конкурсе дояров, косарей и механизаторов. Делегация из Калмыкии принимает участие в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Курске. Турнир посвящен 75-й годовщине Победы в Курской битве.Атлеты из степной республики соревнуются в волейболе, армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната. И впервые в конкурсе дояров, косарей и механизаторов.



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