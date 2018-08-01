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Вчера, 13:00

Делегация из Калмыкии принимает участие в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх


Делегация из Калмыкии принимает участие в XII Всероссийских летних сельских спортивных играхДелегация из Калмыкии принимает участие в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Курске. Турнир посвящен 75-й годовщине Победы в Курской битве.

Атлеты из степной республики соревнуются в волейболе, армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната. И впервые в конкурсе дояров, косарей и механизаторов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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