В этом году исполняется 200 лет Хошеутовскому хурулу. Праздничные мероприятия на территории хурульного комплекса в Астраханской области уже стартовали и продолжатся до 12 августа. Торжества и молебны каждый день проводят монахи из знаменитого монастыря Ташилхунпо.



Также состоится мистерия Цам. Будут проведены мастер-классы по искусству, лекции по философии буддизма и истории Храма Победы. Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте Центрального хурула Калмыкии. В этом году исполняется 200 лет Хошеутовскому хурулу. Праздничные мероприятия на территории хурульного комплекса в Астраханской области уже стартовали и продолжатся до 12 августа. Торжества и молебны каждый день проводят монахи из знаменитого монастыря Ташилхунпо.Также состоится мистерия Цам. Будут проведены мастер-классы по искусству, лекции по философии буддизма и истории Храма Победы. Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте Центрального хурула Калмыкии.



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