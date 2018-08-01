Новая жизнь. Новые возможности. В Центре для молодежи с ограниченными возможностями по здоровью побывали члены Союза ветеранов группы войск в Германии. Сегодня калмыцкое движение признано одним из лучших в России. Ветераны не только проводят памятные мероприятия, но и занимаются благотворительностью. Так, они помогли одной из воспитанниц центра, которая много лет провела в неподвижности, и только благодаря неравнодушным людям научилась радоваться жизни и вновь обрела веру в будущее.



30-летняя Светлана Суханова долгие годы мечтала о современной складной коляске с электроприводом. Ее мечту исполнили участники регионального отделения Союза ветеранов, группы войск в Германии. Теперь у девушки удобное и мобильное средство передвижения. «Кто если не мы». Под таким девизом более семисот участников регионального отделения Союза ветеранов группы войск в Германии занимаются военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения и помогают социальным учреждениям.



До 15 лет кровать в одном из российских детдомов была единственным местом проживания Светланы Сухановой. Пока ее не забрала Альберта Деклара, волонтер из Италии. Благодаря этой самоотверженной женщине, теперь уже маме, Светлана получила образование, освоила немецкий и итальянский языки. Целый год девушку лечили в Австрии. Она перенесла 9 сложных операций. За эти годы Альберта с дочкой посетили различные лечебные центры в стране и за ее пределами, чтобы избавиться хотя бы от половины болезней.



В Элисте соцприют функционирует уже 9 лет. Ежегодно его посещает до 10 воспитанников. «Центр для молодежи с безграничными возможностями», так сама Альберта Деклара называет свое социальное учреждение. Здесь преподаватели, большинство из которых волонтеры, развивают у подростков мелкую моторику, проводят с ними физические занятия. Главная цель работы центра - социальная адаптация молодежи с особенностями развития. «Самое страшное в жизни, считает итальянка Деклара, это остаться в одиночестве со своей проблемой или болезнью».



В Германии, благотворительность, это «добровольный год», когда молодые граждане работают в социальной сфере, продолжает Альберта. В Италии тоже много соцпрограмм. Но для самой итальянки за более чем 20 лет Калмыкия стала не только второй родиной, здесь женщина нашла свое главное предназначение. Новая жизнь. Новые возможности. В Центре для молодежи с ограниченными возможностями по здоровью побывали члены Союза ветеранов группы войск в Германии. Сегодня калмыцкое движение признано одним из лучших в России. Ветераны не только проводят памятные мероприятия, но и занимаются благотворительностью. Так, они помогли одной из воспитанниц центра, которая много лет провела в неподвижности, и только благодаря неравнодушным людям научилась радоваться жизни и вновь обрела веру в будущее.30-летняя Светлана Суханова долгие годы мечтала о современной складной коляске с электроприводом. Ее мечту исполнили участники регионального отделения Союза ветеранов, группы войск в Германии. Теперь у девушки удобное и мобильное средство передвижения. «Кто если не мы». Под таким девизом более семисот участников регионального отделения Союза ветеранов группы войск в Германии занимаются военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения и помогают социальным учреждениям.До 15 лет кровать в одном из российских детдомов была единственным местом проживания Светланы Сухановой. Пока ее не забрала Альберта Деклара, волонтер из Италии. Благодаря этой самоотверженной женщине, теперь уже маме, Светлана получила образование, освоила немецкий и итальянский языки. Целый год девушку лечили в Австрии. Она перенесла 9 сложных операций. За эти годы Альберта с дочкой посетили различные лечебные центры в стране и за ее пределами, чтобы избавиться хотя бы от половины болезней.В Элисте соцприют функционирует уже 9 лет. Ежегодно его посещает до 10 воспитанников. «Центр для молодежи с безграничными возможностями», так сама Альберта Деклара называет свое социальное учреждение. Здесь преподаватели, большинство из которых волонтеры, развивают у подростков мелкую моторику, проводят с ними физические занятия. Главная цель работы центра - социальная адаптация молодежи с особенностями развития. «Самое страшное в жизни, считает итальянка Деклара, это остаться в одиночестве со своей проблемой или болезнью».В Германии, благотворительность, это «добровольный год», когда молодые граждане работают в социальной сфере, продолжает Альберта. В Италии тоже много соцпрограмм. Но для самой итальянки за более чем 20 лет Калмыкия стала не только второй родиной, здесь женщина нашла свое главное предназначение.



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