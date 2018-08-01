В Элисте до конца года будут реконструированы 7 дошкольных учреждений. Таким образом, в детских садах появятся дополнительные места для малышей. Будут открыты и ясельные группы. И все это - в рамках исполнения майских указов Президента страны. Об этом в ходе пресс-конференции говорил Глава Калмыкии Алексей Орлов. В Элисте до конца года будут реконструированы 7 дошкольных учреждений. Таким образом, в детских садах появятся дополнительные места для малышей. Будут открыты и ясельные группы. И все это - в рамках исполнения майских указов Президента страны. Об этом в ходе пресс-конференции говорил Глава Калмыкии Алексей Орлов.



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