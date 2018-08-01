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Вчера, 12:52

В Элисте продолжают регистрировать укусы клещей


В Элисте продолжают регистрировать укусы клещейВ Элисте продолжают регистрировать укусы клещей. За минувшую неделю отмечается 9 случаев, почти все они зафиксированы в частном секторе. Кроме того, как было озвучено на еженедельном совещании в администрации Элисты, отмечается сезонный рост кишечных инфекций. Он связан с тем, что многие горожане возвращаются из отпуска.

Обсудили сегодня и подготовку к осенне-зимнему периоду. На сегодня проверку уже прошли 18 из 27 котельных. Также на этой неделе стартует приемка детских садов и завершается текущий ремонт в школах.



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