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Сегодня, 12:45

В КалмГУ зачислены первокурсники


В КалмГУ зачислены первокурсникиПервые студенты уже зачислены в калмыцкий государственный университет. В так называемую первую волну попали те абитуриенты, которые предоставили оригиналы документов. Они заполнили 80 процентов бюджетных мест. Также завершился прием в ВУЗ поступающих из льготной категории. А вот те, кто желает учится на договОрной основе, а также заочно еще могут сдать свои документы.

Междисциплинарный экзамен для поступающих в магистратуру стал настоящим испытанием. Абитуриентам необходимо было вспомнить накопленные за предыдущие годы учебы знания сразу по нескольким предметам. Чтобы подстраховаться, Александр Кальдинов решил подать документы на обучение на договорной основе. Условия его вполне устраивают.

Если для этих ребят экзамены в самом разгаре, то другие уже могут праздновать свое поступление. Это касается тех, кто имеет преимущественное право зачисления без вступительных испытаний: целевики, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья и сироты. В общей сложности, это более пятидесяти пяти человек. Они уже приняты в ряды студентов Калмыцкого госуниверситета. Кроме того, в так называемую первую волну, зачислены еще пятьсот сорок два человека. Это восемьдесят процентов от общего количества бюджетных мест.

Более восьмисот человек подали заявления в этом году на бюджетные места в магистратуру. На традиционно популярные направления – юриспруденция и экономика конкурс составил 8-9 человек на место. Среди поступающих на магистерские программы в КалмГУ много выпускников бакалавриата и специалитета калмыцкого ВУЗа. Причем многие продолжают свое обучение на договорной основе, которая открывает новые возможности для получения качественного и всестороннего образования. Такие, например, как изучение дополнительных языковых курсов, получение водительского удостоверения и другие.

Приказ о зачислении второй волны будет опубликован восьмого августа. Чтобы успеть, необходимо подать оригиналы документов до 6 числа. Кроме того, все желающие учиться в опорном ВУЗе на договорной основе в магистратуре, а также на заочном отделении смогут подать заявление до пятнадцатого августа.



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