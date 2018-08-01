Продолжается прием документов на получение Премии Главы Республики. Как сообщают в министерстве образования и науки Калмыкии, заявки на соискание премии для педагогов принимаются до 10 августа.



Конкурс направлен на выявление и поощрение творчески работающих специалистов, имеющих высокий профессиональный авторитет, распространение их успешного опыта. А также на повышение социального статуса учителей.



Лауреатами станут 10 лучших преподавателей общеобразовательных учреждений по итогам работы в 2017 году. Награждение состоится в день учителя в октябре. Продолжается прием документов на получение Премии Главы Республики. Как сообщают в министерстве образования и науки Калмыкии, заявки на соискание премии для педагогов принимаются до 10 августа.Конкурс направлен на выявление и поощрение творчески работающих специалистов, имеющих высокий профессиональный авторитет, распространение их успешного опыта. А также на повышение социального статуса учителей.Лауреатами станут 10 лучших преподавателей общеобразовательных учреждений по итогам работы в 2017 году. Награждение состоится в день учителя в октябре.



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