С сегодняшнего дня подорожает размер госпошлины за оформление биометрического загранпаспорта. Если раньше нужно было заплатить три с половиной тысячи рублей за взрослый и полторы тысячи за детский, то теперь процедура обойдется в 5 тысяч и 2,5 тысячи рублей соответственно. Госпошлина выросла с 3 августа и за оформление водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца.



В управление МВД по Калмыкии информирует, что сейчас подразделения Госавтоинспекции России не обеспечены бланками нового образца. В связи с этим оплата пока будет производиться по действующим расценкам. Информация о наличии бланков будет размещена на официальном сайте ведомства и в СМИ. С сегодняшнего дня подорожает размер госпошлины за оформление биометрического загранпаспорта. Если раньше нужно было заплатить три с половиной тысячи рублей за взрослый и полторы тысячи за детский, то теперь процедура обойдется в 5 тысяч и 2,5 тысячи рублей соответственно. Госпошлина выросла с 3 августа и за оформление водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца.В управление МВД по Калмыкии информирует, что сейчас подразделения Госавтоинспекции России не обеспечены бланками нового образца. В связи с этим оплата пока будет производиться по действующим расценкам. Информация о наличии бланков будет размещена на официальном сайте ведомства и в СМИ.



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