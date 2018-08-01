Стадион «Уралан» вернут к жизни

Стадион «Уралан» перешел на баланс региона и передан в пользование республиканской спортивной школе олимпийского резерва по футболу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Глава региона Алексей Орлов. В скором времени предстоит реконструкция объекта. Площадку необходимо привести в соответствие с требованиями безопасности.



Вернуть стадион «Уралан» к жизни и вновь проводить здесь соревнования. Такие поручения дал Глава региона Алексей Орлов. Спортивный объект окончательно перешел в республиканскую собственность. Ранее оперативное управление футбольной ареной с двумя запасными полями осуществлял центр адаптивной физической культуры и спорта. В этом году стадион передан в пользование республиканской спортивной школе олимпийского резерва по футболу.



Между тем, в школе олимпийского резерва занимаются ребята от 7 до 17 лет. Всего более 400 человек. 5 августа команда ДЮСШ встретится в Элисте с командой Динамо-Ставрополь в рамках первенства России по футболу Южного и Северокавказского федеральных округов среди юношей 2002-2003 годов рождения. Юным воспитанникам теперь не страшен ни снег, ни дождь. Футбольные таланты получили возможность круглый год тренировок в комфортных условиях на живом газоне. Игровое поле обеспечено поливом и подогревом. В распоряжении юных любителей спорта теперь и два запасных поля с раздевалками.



Калмыцкий стадион планируют возродить уже в этом году. Его вместимость - более 10 тысяч мест. На главной футбольной арене на днях начнутся ремонтные работы. В обновлении нуждаются два запасных поля, которые располагаются на территории стадиона. Прилегающую к нему территорию отчистят от поросли. Сейчас на футбольных полях проходят лишь тренировочные занятия. В эти дни в Министерстве спорта и молодежной политики совместно с республиканским правительством готовят проектно – сметную документацию



В этом году исполнится 60 лет со дня открытия клуба «Уралан». В свое время он был основан на предприятии «Автобаза номер 9» треста «Калмстрой». Легендарное поле помнит самые запоминающиеся футбольные баталии. Здесь играли победители первой лиги России. После восстановления республиканский стадион заживет полной жизнью. Уже в сентябре здесь планируют провести первые соревнования. А в следующем году юные калмыцкие футболисты проведут здесь турниры всероссийского и международного уровня. Стадион «Уралан» перешел на баланс региона и передан в пользование республиканской спортивной школе олимпийского резерва по футболу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Глава региона Алексей Орлов. В скором времени предстоит реконструкция объекта. Площадку необходимо привести в соответствие с требованиями безопасности.Вернуть стадион «Уралан» к жизни и вновь проводить здесь соревнования. Такие поручения дал Глава региона Алексей Орлов. Спортивный объект окончательно перешел в республиканскую собственность. Ранее оперативное управление футбольной ареной с двумя запасными полями осуществлял центр адаптивной физической культуры и спорта. В этом году стадион передан в пользование республиканской спортивной школе олимпийского резерва по футболу.Между тем, в школе олимпийского резерва занимаются ребята от 7 до 17 лет. Всего более 400 человек. 5 августа команда ДЮСШ встретится в Элисте с командой Динамо-Ставрополь в рамках первенства России по футболу Южного и Северокавказского федеральных округов среди юношей 2002-2003 годов рождения. Юным воспитанникам теперь не страшен ни снег, ни дождь. Футбольные таланты получили возможность круглый год тренировок в комфортных условиях на живом газоне. Игровое поле обеспечено поливом и подогревом. В распоряжении юных любителей спорта теперь и два запасных поля с раздевалками.Калмыцкий стадион планируют возродить уже в этом году. Его вместимость - более 10 тысяч мест. На главной футбольной арене на днях начнутся ремонтные работы. В обновлении нуждаются два запасных поля, которые располагаются на территории стадиона. Прилегающую к нему территорию отчистят от поросли. Сейчас на футбольных полях проходят лишь тренировочные занятия. В эти дни в Министерстве спорта и молодежной политики совместно с республиканским правительством готовят проектно – сметную документациюВ этом году исполнится 60 лет со дня открытия клуба «Уралан». В свое время он был основан на предприятии «Автобаза номер 9» треста «Калмстрой». Легендарное поле помнит самые запоминающиеся футбольные баталии. Здесь играли победители первой лиги России. После восстановления республиканский стадион заживет полной жизнью. Уже в сентябре здесь планируют провести первые соревнования. А в следующем году юные калмыцкие футболисты проведут здесь турниры всероссийского и международного уровня.



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