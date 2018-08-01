Калмыкия примет участие в проекте «Безопасные и качественные дороги»

Перед Калмыкией открываются перспективы участия в Национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Сегодня на рабочем совещании председателя Правительства Игоря Зотова обсудили проект региональной программы, который должен быть детально разработан к 1 октября текущего года.



Как было озвучено, в соответствии с поставленными задачами, до 2024 года необходимо будет привести в соответствии с нормативными требованиями не менее 50% региональных дорог и 85% авторасс городской агломерации. По каждым направлениям определены объемы бюджетного ассигнования. Перед Калмыкией открываются перспективы участия в Национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Сегодня на рабочем совещании председателя Правительства Игоря Зотова обсудили проект региональной программы, который должен быть детально разработан к 1 октября текущего года.Как было озвучено, в соответствии с поставленными задачами, до 2024 года необходимо будет привести в соответствии с нормативными требованиями не менее 50% региональных дорог и 85% авторасс городской агломерации. По каждым направлениям определены объемы бюджетного ассигнования.



Смотреть полный выпуск новостей



