В Калмыкии готовятся отметить 100-летие автономии

Строительство и ремонт школ, домов культуры, издание книг и создание фильмов. Это и многое другое обсудили участники заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий к празднованию 100-летия автономии Калмыкии. Свои предложения внесли представители национального архива, КалмГУ, КИГИ РАН.



Напомним, первый общекалмыцкий съезд Советов состоялся в июле 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района, тогда же была подписана декларация об автономии калмыцкого народа. Строительство и ремонт школ, домов культуры, издание книг и создание фильмов. Это и многое другое обсудили участники заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий к празднованию 100-летия автономии Калмыкии. Свои предложения внесли представители национального архива, КалмГУ, КИГИ РАН.Напомним, первый общекалмыцкий съезд Советов состоялся в июле 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района, тогда же была подписана декларация об автономии калмыцкого народа.



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