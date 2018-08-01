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Вчера, 21:30

В Калмыкии готовятся отметить 100-летие автономии


В Калмыкии готовятся отметить 100-летие автономииСтроительство и ремонт школ, домов культуры, издание книг и создание фильмов. Это и многое другое обсудили участники заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий к празднованию 100-летия автономии Калмыкии. Свои предложения внесли представители национального архива, КалмГУ, КИГИ РАН.

Напомним, первый общекалмыцкий съезд Советов состоялся в июле 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района, тогда же была подписана декларация об автономии калмыцкого народа.



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