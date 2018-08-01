Завтра открывается фестиваль детских организаций «Хамдан». В этом году он пройдет в Кабардино-Балкарии в оздоровительном лагере «Зори Кавказа». Среди участников - более ста ребят, в том числе лидеры и координаторы детских движений Калмыкии.



Об этом сегодня журналистам рассказал Министр спорта и молодежной политики региона Дорджи Шикеев. В рамках мероприятия состоятся конкурс социальных проектов. Итоги фестиваля подведут 19 августа.



Что касается других мероприятий, то 4 августа в Национальной библиотеке состоится круглый стол «Векторы межрегионального диалога». Эксперты из Москвы, Санкт- Петербурга и Элисты обсудят проекты в сферах культуры, международных и межрегиональных отношений и молодежной политики. А 11 августа на стадионе Буревестник будет проведен день физкультурника. В программе – соревнования более чем по шести видам спорта. Состязания обещают быть интересными и насыщенными. Завтра открывается фестиваль детских организаций «Хамдан». В этом году он пройдет в Кабардино-Балкарии в оздоровительном лагере «Зори Кавказа». Среди участников - более ста ребят, в том числе лидеры и координаторы детских движений Калмыкии.Об этом сегодня журналистам рассказал Министр спорта и молодежной политики региона Дорджи Шикеев. В рамках мероприятия состоятся конкурс социальных проектов. Итоги фестиваля подведут 19 августа.Что касается других мероприятий, то 4 августа в Национальной библиотеке состоится круглый стол «Векторы межрегионального диалога». Эксперты из Москвы, Санкт- Петербурга и Элисты обсудят проекты в сферах культуры, международных и межрегиональных отношений и молодежной политики. А 11 августа на стадионе Буревестник будет проведен день физкультурника. В программе – соревнования более чем по шести видам спорта. Состязания обещают быть интересными и насыщенными.



Смотреть полный выпуск новостей



