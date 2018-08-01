В Калмыкии отмечают День ВДВ

День образования Воздушно-десантных войск празднуют и в Калмыкии. В одном строю сегодня ветераны Вооруженных сил России и юное поколение защитников Родины. Праздник начали традиционно с возложения цветов к памятнику Басану Городовикову на Аллее Героев. А у Вечного огня почтили память тех, кто ценою своей жизни, отстаивал свободу и независимость Отечества и в военных конфликтах за его пределами. Ветераны ВДВ, объединившись в Союз, проводят большую патриотическую работу среди молодежи.



Сегодня в клубах Десантник и Юный десантник занимаются сотни мальчишек и девчонок. В республике получает развитие еще и парашютный спорт. Свои поздравление ветераны адресуют сегодня и юному поколению десантников. День образования Воздушно-десантных войск празднуют и в Калмыкии. В одном строю сегодня ветераны Вооруженных сил России и юное поколение защитников Родины. Праздник начали традиционно с возложения цветов к памятнику Басану Городовикову на Аллее Героев. А у Вечного огня почтили память тех, кто ценою своей жизни, отстаивал свободу и независимость Отечества и в военных конфликтах за его пределами. Ветераны ВДВ, объединившись в Союз, проводят большую патриотическую работу среди молодежи.Сегодня в клубах Десантник и Юный десантник занимаются сотни мальчишек и девчонок. В республике получает развитие еще и парашютный спорт. Свои поздравление ветераны адресуют сегодня и юному поколению десантников.



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