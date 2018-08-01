ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:15

В Калмыкии отмечают День ВДВ


В Калмыкии отмечают День ВДВДень образования Воздушно-десантных войск празднуют и в Калмыкии. В одном строю сегодня ветераны Вооруженных сил России и юное поколение защитников Родины. Праздник начали традиционно с возложения цветов к памятнику Басану Городовикову на Аллее Героев. А у Вечного огня почтили память тех, кто ценою своей жизни, отстаивал свободу и независимость Отечества и в военных конфликтах за его пределами. Ветераны ВДВ, объединившись в Союз, проводят большую патриотическую работу среди молодежи.

Сегодня в клубах Десантник и Юный десантник занимаются сотни мальчишек и девчонок. В республике получает развитие еще и парашютный спорт. Свои поздравление ветераны адресуют сегодня и юному поколению десантников.



Другие новости по теме:

  • В Элисте отметили День Воздушно-десантных войск
  • В стране отметят День воздушно-десантных войск
  • Клуб «Юный десантник» отметил 3-ю годовщину со дня образования
  • Ветераны МВД отмечают профессиональный праздник
  • В память о герое
  • Сегодня в России День пионерии
  • В Калмыкии отметили день ВДВ
  • У Вечного огня прошел митинг-реквием
  • В Элисте почтили память воинов-интернационалистов
  • Алексей Орлов встретился с воспитанниками военно-патриотического клуба « Десантник»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34