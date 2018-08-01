Жаркий июль ускорил созревание бахчевых культур. Однако цена на них, несмотря на начало августа, достаточно высока. Стоимость одного килограмма арбуза на рынке - от 18 рублей.



Как говорится, устами младенца глаголет истина, с которой согласится в эти жаркие летние дни, пожалуй, каждый. Ведь сочная ароматная ягода может и голод, и жажду утолить. Главное правильно выбрать ее. Как это сделать, нам рассказал Виктор Манджиев. Арбузами он занимается более 20 лет и знает о них практически все.



Постоянный покупатель Виктора Олег Гришкин – приходит на рынок за бахчевыми по 2-3 раза в неделю. В среднем покупка ему обходится до двухсот пятидесяти рублей. Дороговато, но сладкий десерт того стоит, говорит мужчина.



Однако, многие горожане с осторожностью относятся к покупке ранних бахчевых. Хотя, как утверждают продавцы, плоды, выращенные под пленкой, абсолютно безопасны. От грунтовых они отличаются не таким алым цветом и не столь насыщенным ароматом. В основном, привозят к нам зеленых полосатиков из Астраханской области, а также из Ики-Бурульского района. Все необходимые документы на реализацию продукции у предпринимателей, как правило, имеются. Что касается выращенных в открытой почве арбузов, то на прилавках они появятся не раньше середины августа.



Помимо вкуса арбуз обладает и другими ценными качествами. Например, в нем содержится огромное количество фруктозы, фолиевой кислоты, микроэлементов – калия и магния, а также природный антиоксидант – ликопен, который обладает противоопухолевым действием. Кроме того, арбуз – исключительно мочегонное средство, снимающее отеки. И в этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов. А чтобы купленная ягода действительно доставила удовольствие и не привела на больничную койку, необходимо придерживаться некоторых простых правил.



Продюсер, сладкий малыш, астраханский или вот такой желтый огонек. Сортов на торговых прилавках полосатых ягод более, чем достаточно. Что покупать, решает каждый сам на свой вкус. Жаркий июль ускорил созревание бахчевых культур. Однако цена на них, несмотря на начало августа, достаточно высока. Стоимость одного килограмма арбуза на рынке - от 18 рублей.Как говорится, устами младенца глаголет истина, с которой согласится в эти жаркие летние дни, пожалуй, каждый. Ведь сочная ароматная ягода может и голод, и жажду утолить. Главное правильно выбрать ее. Как это сделать, нам рассказал Виктор Манджиев. Арбузами он занимается более 20 лет и знает о них практически все.Постоянный покупатель Виктора Олег Гришкин – приходит на рынок за бахчевыми по 2-3 раза в неделю. В среднем покупка ему обходится до двухсот пятидесяти рублей. Дороговато, но сладкий десерт того стоит, говорит мужчина.Однако, многие горожане с осторожностью относятся к покупке ранних бахчевых. Хотя, как утверждают продавцы, плоды, выращенные под пленкой, абсолютно безопасны. От грунтовых они отличаются не таким алым цветом и не столь насыщенным ароматом. В основном, привозят к нам зеленых полосатиков из Астраханской области, а также из Ики-Бурульского района. Все необходимые документы на реализацию продукции у предпринимателей, как правило, имеются. Что касается выращенных в открытой почве арбузов, то на прилавках они появятся не раньше середины августа.Помимо вкуса арбуз обладает и другими ценными качествами. Например, в нем содержится огромное количество фруктозы, фолиевой кислоты, микроэлементов – калия и магния, а также природный антиоксидант – ликопен, который обладает противоопухолевым действием. Кроме того, арбуз – исключительно мочегонное средство, снимающее отеки. И в этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов. А чтобы купленная ягода действительно доставила удовольствие и не привела на больничную койку, необходимо придерживаться некоторых простых правил.Продюсер, сладкий малыш, астраханский или вот такой желтый огонек. Сортов на торговых прилавках полосатых ягод более, чем достаточно. Что покупать, решает каждый сам на свой вкус.



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