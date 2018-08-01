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Сегодня, 13:12

В Калмыкии увеличивается популяция сайгаков


В Калмыкии увеличивается популяция сайгаковВ Калмыкии увеличивается популяция сайгаков. К такому выводу специалисты Государственного заповедника «Черные земли» пришли после проведения очередного половозрастного учета животных Северо-Западного Прикаспия. Такой мониторинг позволяет определить дальнейшее развитие популяции и её устойчивость в ближайшей перспективе.

Так, по данным инспекторов, налицо положительная динамика и увеличение доли взрослых самцов до уровня, отмечавшегося во времена стабильного существования популяции. Статистика говорит об общем улучшении ситуации по борьбе с браконьерством и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Однако, главная задача – не просто возродить, но и сохранить число степных антилоп. Поэтому необходимо объединение всех, кто неравнодушен к проблемам природы родного края. Заповедник «Черные земли» на протяжении многих лет активно сотрудничает с общественными советами поселков, расположенных рядом с границами заповедника.



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