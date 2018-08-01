ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:11

В Росприроднадзоре публично обсудили ситуацию с твердыми коммунальными отходами


В Росприроднадзоре публично обсудили ситуацию с твердыми коммунальными отходамиВ Управлении Росприроднадзора по Калмыкии состоялось публичное обсуждение итогов деятельности за 1 полугодие под председательством руководителя ведомства Сергея Немытышева. В докладах акцентировали внимание на нарушениях, выявленных в ходе проверок, и принятых мерах административного реагирования.

Особое внимание было уделено ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В связи с переходом региона на новую систему, разъяснены основные требования и меры экологической безопасности.



Другие новости по теме:

  • Прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
  • Новая система обращения с отходами
  • Услуга по обращению с отходами становится коммунальной
  • Прокуратура Калмыкии подводит итоги за полугодие
  • В Калмыкии переходят на другую систему по обращению с коммунальными отходами
  • В Калмыкии публично обсудили закон о контрактной системе в сфере закупок
  • Управление Федеральной антимонопольной службы продолжает обсуждение результатов правоприменительной практики
  • В Элисте идет заседание президиума Правительства Калмыкии
  • Управление Росприроднадзора провело первое публичное мероприятие по правоприменительной практике
  • С 2017 года вводится запрет на захоронение отходов, подлежащих переработке

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34