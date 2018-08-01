В Росприроднадзоре публично обсудили ситуацию с твердыми коммунальными отходами

В Управлении Росприроднадзора по Калмыкии состоялось публичное обсуждение итогов деятельности за 1 полугодие под председательством руководителя ведомства Сергея Немытышева. В докладах акцентировали внимание на нарушениях, выявленных в ходе проверок, и принятых мерах административного реагирования.



Особое внимание было уделено ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В связи с переходом региона на новую систему, разъяснены основные требования и меры экологической безопасности. В Управлении Росприроднадзора по Калмыкии состоялось публичное обсуждение итогов деятельности за 1 полугодие под председательством руководителя ведомства Сергея Немытышева. В докладах акцентировали внимание на нарушениях, выявленных в ходе проверок, и принятых мерах административного реагирования.Особое внимание было уделено ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В связи с переходом региона на новую систему, разъяснены основные требования и меры экологической безопасности.



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