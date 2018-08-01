Прямая линия с Главой Калмыкии состоится 23 августа

23 августа жители Калмыкии напрямую смогут обратиться к Алексею Орлову в рамках проекта «Глава онлайн». Уже начался прием обращений. Для этого необходимо зайти на сайт интернет-газеты «Степные вести», найти нужный раздел и заполнить форму. Впервые принимаются видеовопросы. Точки выхода будут организованы также во всех тринадцати районах и в Элисте.



Напомним, первые две «прямые линии» состоялись 1 августа и 15 декабря прошлого года. Цель проекта – максимально упростить общение власти с жителями региона. В этот раз прием обращений продлится до 15 августа. 23 августа жители Калмыкии напрямую смогут обратиться к Алексею Орлову в рамках проекта «Глава онлайн». Уже начался прием обращений. Для этого необходимо зайти на сайт интернет-газеты «Степные вести», найти нужный раздел и заполнить форму. Впервые принимаются видеовопросы. Точки выхода будут организованы также во всех тринадцати районах и в Элисте.Напомним, первые две «прямые линии» состоялись 1 августа и 15 декабря прошлого года. Цель проекта – максимально упростить общение власти с жителями региона. В этот раз прием обращений продлится до 15 августа.



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