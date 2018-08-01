В чемпионате мира по боксу среди студентов примут участие спортсмены из 30 стран

На сегодня своё участие в международном турнире подтвердили около 30 стран. В спорткомплексе Ойрат – Арена полным ходом идет подготовка. В эти дни в 20 административных помещениях проводятся ремонтные работы. Приводят в порядок и места размещения атлетов.



Участники чемпионата мира по боксу будут размещены, в основном, в Сити-Чесс и в жилом комплексе «Дом отличника» КалмГУ. В эти дни в гостевых коттеджах города Шахмат в номерах устанавливают новую бытовую технику и мебель.



Средства на создание комфортных условий для проживания участников и гостей мирового первенства выделяются из республиканского бюджета. Обновление материально-технической базы связано и с тем, что в этом году исполняется 20 лет со дня открытия Города Шахмат.



Студенты-боксеры будут обеспечены необходимой медицинской помощью. Для участников соревнований организуют транспорт, питание, проживание, а также культурную, концертную и экскурсионную программы. Немало сюрпризов ожидается и в день открытия сентябрьского чемпионата мира.



Что касается места проведения поединков, то в Ойрат-Арене подготовка на завершающей стадии. Особое внимание уделяется безопасности, а также вопросам, касающимся условий пребывания гостей и зрителей. В рамках требований Международной федерации университетского спорта ФИСУ и мировой ассоциации бокса АИБА, а также федеральных служб, имеется ряд критериев, согласно которым спортивный объект подходит для проведения соревнований мирового уровня. Ойрат-Арену проверили на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, отработали схемы движения транспорта. Теперь спорткомплекс огорожен, на входе устанавливаются два досмотровых пропускных пункта для людей и транспортных средств. В рамках дополнительных мер пожарной безопасности на территории спортивного объекта во время проведения чемпионата будет организован круглосуточный пост пожарной охраны. В эти дни в здании устанавливается дополнительная техника и мебель. Закуплен дизельный генератор для резервного энергоснабжения.



На сегодняшний день свое участие в чемпионате мира по боксу среди студентов официально подтвердили 146 спортсменов из 27 стран мира, в том числе из Армении, Китая, Мексики, Польши, Украины, Турции, Японии и Ирана. Атлетов будут сопровождать более двухсот волонтеров. По данным организаторов, 23 миллиона рублей составит финансовое обеспечение мирового первенства. Запланировано и привлечение спонсоров.

Калмыкию на Чемпионате мира представят два воспитанника тренера Басанга Нимгирова – победитель студенческого первенства страны Богдан Шишкин и призер всероссийских соревнований Араш Абушинов. Поединки участников 8-го чемпионата мира по боксу среди студентов смогут посмотреть все желающие. Вход свободный. На сегодня своё участие в международном турнире подтвердили около 30 стран. В спорткомплексе Ойрат – Арена полным ходом идет подготовка. В эти дни в 20 административных помещениях проводятся ремонтные работы. Приводят в порядок и места размещения атлетов.Участники чемпионата мира по боксу будут размещены, в основном, в Сити-Чесс и в жилом комплексе «Дом отличника» КалмГУ. В эти дни в гостевых коттеджах города Шахмат в номерах устанавливают новую бытовую технику и мебель.Средства на создание комфортных условий для проживания участников и гостей мирового первенства выделяются из республиканского бюджета. Обновление материально-технической базы связано и с тем, что в этом году исполняется 20 лет со дня открытия Города Шахмат.Студенты-боксеры будут обеспечены необходимой медицинской помощью. Для участников соревнований организуют транспорт, питание, проживание, а также культурную, концертную и экскурсионную программы. Немало сюрпризов ожидается и в день открытия сентябрьского чемпионата мира.Что касается места проведения поединков, то в Ойрат-Арене подготовка на завершающей стадии. Особое внимание уделяется безопасности, а также вопросам, касающимся условий пребывания гостей и зрителей. В рамках требований Международной федерации университетского спорта ФИСУ и мировой ассоциации бокса АИБА, а также федеральных служб, имеется ряд критериев, согласно которым спортивный объект подходит для проведения соревнований мирового уровня. Ойрат-Арену проверили на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, отработали схемы движения транспорта. Теперь спорткомплекс огорожен, на входе устанавливаются два досмотровых пропускных пункта для людей и транспортных средств. В рамках дополнительных мер пожарной безопасности на территории спортивного объекта во время проведения чемпионата будет организован круглосуточный пост пожарной охраны. В эти дни в здании устанавливается дополнительная техника и мебель. Закуплен дизельный генератор для резервного энергоснабжения.На сегодняшний день свое участие в чемпионате мира по боксу среди студентов официально подтвердили 146 спортсменов из 27 стран мира, в том числе из Армении, Китая, Мексики, Польши, Украины, Турции, Японии и Ирана. Атлетов будут сопровождать более двухсот волонтеров. По данным организаторов, 23 миллиона рублей составит финансовое обеспечение мирового первенства. Запланировано и привлечение спонсоров.Калмыкию на Чемпионате мира представят два воспитанника тренера Басанга Нимгирова – победитель студенческого первенства страны Богдан Шишкин и призер всероссийских соревнований Араш Абушинов. Поединки участников 8-го чемпионата мира по боксу среди студентов смогут посмотреть все желающие. Вход свободный.



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