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Вчера, 21:30

Новые назначения в правительстве Калмыкии


Новые назначения в правительстве КалмыкииСегодня стало известно о двух кадровых назначения. Так, Людмила Иванова назначена заместителем председателя Правительства Калмыкии. А Юрий Кикенов утвержден в должности Министра здравоохранения Калмыкии.

Напомним, с мая Кикенов исполнял обязанности главы министерства. Представил его сегодня Председатель регионального правительства Игорь Зотов в ходе рабочей встречи. Обсудили на совещании и ведомственную целевую программу «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений». В ее рамках будет приобретено оборудование для республиканского детского медцентра на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Кроме того, за три года планируется отремонтировать 50 фельдшерско-акушерских пунктов. В частности, в целях реализации указа Президента России до 2024 года региональный Минздрав разработал и отправил на согласование в федеральное ведомство 7 региональных проектов. В их числе – развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



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