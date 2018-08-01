В этот четверг 2 августа в стране отметят День воздушно-десантных войск. Степная столица также присоединится к празднику. О планируемых мероприятиях рассказали на брифинге участники военно-патриотического клуба «Десантник».



Сбор - на площади Пагода 7 дней в девять утра. После чего все отправятся к мемориалу «Вечный огонь» для возложения цветов. Также, по традиции, в этот день состоится автопробег.



Кроме того, сегодня шла речь о работе организации. С 21 августа до конца сентября в ряды юных десантников будут приняты элистинские школьники от 13 лет. В этот четверг 2 августа в стране отметят День воздушно-десантных войск. Степная столица также присоединится к празднику. О планируемых мероприятиях рассказали на брифинге участники военно-патриотического клуба «Десантник».Сбор - на площади Пагода 7 дней в девять утра. После чего все отправятся к мемориалу «Вечный огонь» для возложения цветов. Также, по традиции, в этот день состоится автопробег.Кроме того, сегодня шла речь о работе организации. С 21 августа до конца сентября в ряды юных десантников будут приняты элистинские школьники от 13 лет.



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