Сотрудничество КалмГУ с МЧС

Освоить практические навыки выбранной профессии, познакомиться с потенциальными работодателями предлагают учащимся КалмГУ. На факультете среднего профессионального образования реализуется программа сетевого взаимодействия по модели «ВУЗ-предприятие». О результатах проекта говорят успехи студентов.



Достижение ребят – это результата той работы, которую проводят Калмыцкий госуниверситет совместно с региональным управлением МЧС. Студенты факультета среднего профессионального образования, обучающиеся по профильной специальности стали призерами Всероссийского конкурса «Юный пожарный». Подготовка к соревнованию, которое состоялось в Евпатории, велась на протяжении полугода на базе чрезвычайного ведомства.



Сотрудничество КалмГУ в статусе опорного ВУЗа с потенциальными работодателями становится ключевым фактором процесса подготовки квалифицированных кадров. Для реализации образовательных программ в качестве преподавателей привлекаются ведущие специалисты регионального министерства финансов, ведомства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, представители управления МЧС.



Со следующего учебного года апробированная модель сетевого взаимодействия «ВУЗ – предприятие» будет также реализовываться по направлениям «Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», «Ветеринария», «Преподавание в начальных классах», «Бухгалтерский учет». А многие из тех, кто уже получил образование по одной из этих специальностей, решили продолжить свое обучение в КалмГУ.



На факультете СПО учатся девятьсот студентов по 11 специальностям. И по признанию многих, их в немалой степени привлекает возможность получить навыки будущей профессии у потенциальных работодателей. Освоить практические навыки выбранной профессии, познакомиться с потенциальными работодателями предлагают учащимся КалмГУ. На факультете среднего профессионального образования реализуется программа сетевого взаимодействия по модели «ВУЗ-предприятие». О результатах проекта говорят успехи студентов.Достижение ребят – это результата той работы, которую проводят Калмыцкий госуниверситет совместно с региональным управлением МЧС. Студенты факультета среднего профессионального образования, обучающиеся по профильной специальности стали призерами Всероссийского конкурса «Юный пожарный». Подготовка к соревнованию, которое состоялось в Евпатории, велась на протяжении полугода на базе чрезвычайного ведомства.Сотрудничество КалмГУ в статусе опорного ВУЗа с потенциальными работодателями становится ключевым фактором процесса подготовки квалифицированных кадров. Для реализации образовательных программ в качестве преподавателей привлекаются ведущие специалисты регионального министерства финансов, ведомства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, представители управления МЧС.Со следующего учебного года апробированная модель сетевого взаимодействия «ВУЗ – предприятие» будет также реализовываться по направлениям «Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», «Ветеринария», «Преподавание в начальных классах», «Бухгалтерский учет». А многие из тех, кто уже получил образование по одной из этих специальностей, решили продолжить свое обучение в КалмГУ.На факультете СПО учатся девятьсот студентов по 11 специальностям. И по признанию многих, их в немалой степени привлекает возможность получить навыки будущей профессии у потенциальных работодателей.



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