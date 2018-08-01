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Сегодня, 12:33

Увеличился размер государственной пошлины на выдачу документов


Увеличился размер государственной пошлины на выдачу документовОформление биометрического загранпаспорта (то есть паспорта нового поколения) теперь обойдется дороже, это коснется и водительских прав, и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца. С 3 августа увеличивается размер государственной пошлины на выдачу этих документов. Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыс. рублей за взрослый и 1,5 тыс. рублей за детский биометрический загранпаспорт, то теперь процедура обойдется в 5 тысяч и 2,5 тысячи рублей соответственно.

За оформление прав так называемого нового образца придется потратить 3 тысячи рублей, на тысячу больше, чем в прошлом году, а свидетельства о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен утраченного – стоит 1,5 тысячи рублей.



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