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Сегодня, 12:31

С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии


С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсииС 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии. Перерасчет и последующая прибавка коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года.

Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, в том числе в зависимости от размера заработной платы. Однако, как сообщили в ПФР, есть также и максимальный «потолок» — выплата в любом случае составит не больше трех пенсионных баллов, это 235 рублей.



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