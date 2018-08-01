С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии. Перерасчет и последующая прибавка коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года.



Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, в том числе в зависимости от размера заработной платы. Однако, как сообщили в ПФР, есть также и максимальный «потолок» — выплата в любом случае составит не больше трех пенсионных баллов, это 235 рублей. С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии. Перерасчет и последующая прибавка коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года.Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, в том числе в зависимости от размера заработной платы. Однако, как сообщили в ПФР, есть также и максимальный «потолок» — выплата в любом случае составит не больше трех пенсионных баллов, это 235 рублей.



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