Глава Калмыкии проведет прямую линию

Напрямую обратиться к Алексею Орлову 23 августа смогут и жители Калмыкии в рамках проекта «Глава онлайн». С сегодняшнего дня начался прием обращений.



Для этого необходимо зайти на сайт интернет-газеты «Степные вести», найти нужный раздел и заполнить форму. Впервые принимаются видеовопросы. Точки выхода будут организованы также во всех тринадцати районах и в Элисте.



Напомним, первые две «прямые линии» состоялись 1 августа и 15 декабря прошлого года. Цель проекта – максимально упростить общение власти с жителями региона. В этот раз прием обращений продлится до 15 августа. Напрямую обратиться к Алексею Орлову 23 августа смогут и жители Калмыкии в рамках проекта «Глава онлайн». С сегодняшнего дня начался прием обращений.Для этого необходимо зайти на сайт интернет-газеты «Степные вести», найти нужный раздел и заполнить форму. Впервые принимаются видеовопросы. Точки выхода будут организованы также во всех тринадцати районах и в Элисте.Напомним, первые две «прямые линии» состоялись 1 августа и 15 декабря прошлого года. Цель проекта – максимально упростить общение власти с жителями региона. В этот раз прием обращений продлится до 15 августа.



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