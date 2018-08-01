Половина дорожного фонда республики будет направлена на реконструкцию дорог в Элисте

Половина дорожного фонда республики, а это более 400 млн рублей, в этом году будет направлена на реконструкцию дорог в Элисте. Эта цифра вдвое больше, чем в прошлом году. Остальная часть средств будет выделена на ремонт дорог регионального и муниципального значения в районах.



Об этом заявил глава Калмыкии в ходе ежегодной пресс-конференции. Кроме того, Алексеем Орловым принято решение выделить РМО дополнительно по 10 млн рублей. Половина дорожного фонда республики, а это более 400 млн рублей, в этом году будет направлена на реконструкцию дорог в Элисте. Эта цифра вдвое больше, чем в прошлом году. Остальная часть средств будет выделена на ремонт дорог регионального и муниципального значения в районах.Об этом заявил глава Калмыкии в ходе ежегодной пресс-конференции. Кроме того, Алексеем Орловым принято решение выделить РМО дополнительно по 10 млн рублей.



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