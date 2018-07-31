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Вчера, 22:00

В Президиуме Правительства Калмыкии обсудили развитие автодорог и поддержку аграриев


В Президиуме Правительства Калмыкии обсудили развитие автодорог и поддержку аграриевСегодня на заседании Президиума Правительства Калмыкии обсудили мероприятия по развитию автодорог, меры по поддержке аграриев, проведение выборов в Народный хурал. Что касается подготовки школ к учебному году, то по данным профильного министра, уже работает специальная комиссия.

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверит специальная комиссия, которая уже приступила к работе. Приемка осуществляется по утвержденному графику и завершится к 18 августа. Доложил сегодня Президиуму Правительства профильный министр Николай Манцаев. Ведомство ведет мониторинг состояния дел во всех муниципальных образованиях.

Правительством подписано соглашение с РМО о предоставлении субсидии на сумму более 37 млн. рублей, которые направлены на ряд значимых мероприятий. Прежде всего, на капитальный ремонт 4-х школ в Яшкульском, Малодербетовском, Приютненском и Яшалтинском районах. А еще 3 миллиона 600 тысяч на строительство борцовского зала в Октябрьском районе, и свыше 14 млн. на устройство санитарно- гигиенических помещений. В этом списке 29 образовательных организаций. Как выясняется, в некоторых районах с реализацией этого проекта не спешат.

Кроме того, 10 школ республики получили средства из федеральной казны в сумме 26 млн. на ремонт спортивных залов.

Под контролем ведомства решение еще одной актуальной проблемы. Обеспечение школ республики учебными пособиями. На эти цели республиканский кабинет министров выделил 40 млн. рублей.

Комиссии, начавшей работу по приемке, предстоит до 18 августа проверить готовность к новому учебному году 360 образовательных учреждений региона. На заседании Президиума Правительства говорили и о состоянии дел в дорожной отрасли. По данным министра Кирилла Ботова, средства Дорожного фонда, а это ни много ни мало – более 450 млн. руб, направлены в РМО на строительство, капремонт и ремонт дорог местного значения, общая протяженность которых не менее 39 км. Из них – почти 5 км улично-дорожной сети в Элисте. Работы на всех запланированных объектах нАчаты. Что касается АПК, то глава сельхоз ведомства Баатр Болаев выступил с информацией о господдержке товаропроизводителей. На этот год предусмотрены средства - чуть более 1 млрд. рублей. Участие в федеральных и республиканских программах дает возможность наращивать темпы. В животноводстве – продолжатся работа по созданию откормочных площадок. Поставлена задача построить еще 17 с мощностью 5 тысяч мест.

Мелиорация – еще одно важное направление, на развитие которого также предусмотрены средства - более 170 млн. руб. А это значит, поддержку получат 20 сельхозтоваропроизводителей. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.





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