ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:30

В Калмыкии построят четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков


В Калмыкии построят четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиковВ Калмыкии в течение двух лет введут в эксплуатацию четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков. За счет продажи нереализованных квартир и предоставления субсидии из ресбюджета, новый застройщик в этом году планируют завершить строительство двух многоэтажек.

Всего от недобросовестных застройщиков в Калмыкии пострадали более трехсот семей. Обманутые дольщики несколько лет пытались отстоять свои права. Сдвинуть с мертвой точки этот вопрос удалось только после вмешательства руководства региона. На пресс-конференции Алексея Орлова особое внимание вызвала проблема долевого строительства. Всего в республике насчитывается шесть долгостроев. Из них три объекта – это 50-й дом в первом микрорайоне, и 52-й в девятом, а также многоэтажка по улице Сусеева, будут введены в эксплуатацию в этом году. В декабре в Элисте был сдан один из долгостроев – дом номер 35А в 1 микрорайоне. Сейчас дольщики уже начали процедуру оформления документов на свои квартиры.

Что касается 7-этажного дома номер 50 в 1 микрорайоне, то застройщик «Стройфасад» должен был сдать его в эксплуатацию в первом квартале 2015. Однако, строительство было заморожено. В эти дни строительно-монтажные работы здесь возобновились. Объект уже просубсидирован из ресбюджета на сумму более 6 миллионов рублей из восьми миллионов запланированных. До конца года будет готов и 100-квартирный дом в 9 микрорайоне. Здесь уже установили окна и двери, внутриквартирные электрические сети, частично проведена коммуникация. Впереди установка лифтового оборудования. По словам подрядчиков, всего для завершения строительства из резервного фонда республиканского бюджета застройщику планируется предоставить субсидию в размере 30 миллионов рублей.

В июне профильным ведомством застройщику уже перечислено 8 миллионов рублей. Строительные работы многоэтажного дома для обманутых дольщиков планируют завершить до конца этого года.

В региональном кабинете министров уже создали «дорожную карту» по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков. Еще два долгостроя, это объект по улице Ленина и 152-х квартирный дом в 9 микрорайоне столицы будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году.



Другие новости по теме:

  • Дома обманутых дольщиков будут достроены
  • В Калмыкии зарегистрировано более 250 обманутых дольщиков
  • Права обманутых дольщиков будут восстановлены
  • Права обманутых дольщиков должны быть восстановлены
  • Глава Администрации Элисты провел личный прием граждан
  • Алексей Орлов провел совещание по вопросу защиты прав участников долевого строительства
  • В Элисте будет сдан в эксплуатацию 144-квартирный дом
  • По программе ветхого жилья 40-квартирный дом в Элисте будет сдан в конце года
  • В Элисте сдан 118-тиквартирный дом в 10-м микрорайоне
  • 1 сентября новая школа в 9 микрорайоне Элисты распахнет свои двери

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34