В Калмыкии построят четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков

В Калмыкии в течение двух лет введут в эксплуатацию четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков. За счет продажи нереализованных квартир и предоставления субсидии из ресбюджета, новый застройщик в этом году планируют завершить строительство двух многоэтажек.



Всего от недобросовестных застройщиков в Калмыкии пострадали более трехсот семей. Обманутые дольщики несколько лет пытались отстоять свои права. Сдвинуть с мертвой точки этот вопрос удалось только после вмешательства руководства региона. На пресс-конференции Алексея Орлова особое внимание вызвала проблема долевого строительства. Всего в республике насчитывается шесть долгостроев. Из них три объекта – это 50-й дом в первом микрорайоне, и 52-й в девятом, а также многоэтажка по улице Сусеева, будут введены в эксплуатацию в этом году. В декабре в Элисте был сдан один из долгостроев – дом номер 35А в 1 микрорайоне. Сейчас дольщики уже начали процедуру оформления документов на свои квартиры.



Что касается 7-этажного дома номер 50 в 1 микрорайоне, то застройщик «Стройфасад» должен был сдать его в эксплуатацию в первом квартале 2015. Однако, строительство было заморожено. В эти дни строительно-монтажные работы здесь возобновились. Объект уже просубсидирован из ресбюджета на сумму более 6 миллионов рублей из восьми миллионов запланированных. До конца года будет готов и 100-квартирный дом в 9 микрорайоне. Здесь уже установили окна и двери, внутриквартирные электрические сети, частично проведена коммуникация. Впереди установка лифтового оборудования. По словам подрядчиков, всего для завершения строительства из резервного фонда республиканского бюджета застройщику планируется предоставить субсидию в размере 30 миллионов рублей.



В июне профильным ведомством застройщику уже перечислено 8 миллионов рублей. Строительные работы многоэтажного дома для обманутых дольщиков планируют завершить до конца этого года.



В региональном кабинете министров уже создали «дорожную карту» по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков. Еще два долгостроя, это объект по улице Ленина и 152-х квартирный дом в 9 микрорайоне столицы будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году. В Калмыкии в течение двух лет введут в эксплуатацию четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков. За счет продажи нереализованных квартир и предоставления субсидии из ресбюджета, новый застройщик в этом году планируют завершить строительство двух многоэтажек.Всего от недобросовестных застройщиков в Калмыкии пострадали более трехсот семей. Обманутые дольщики несколько лет пытались отстоять свои права. Сдвинуть с мертвой точки этот вопрос удалось только после вмешательства руководства региона. На пресс-конференции Алексея Орлова особое внимание вызвала проблема долевого строительства. Всего в республике насчитывается шесть долгостроев. Из них три объекта – это 50-й дом в первом микрорайоне, и 52-й в девятом, а также многоэтажка по улице Сусеева, будут введены в эксплуатацию в этом году. В декабре в Элисте был сдан один из долгостроев – дом номер 35А в 1 микрорайоне. Сейчас дольщики уже начали процедуру оформления документов на свои квартиры.Что касается 7-этажного дома номер 50 в 1 микрорайоне, то застройщик «Стройфасад» должен был сдать его в эксплуатацию в первом квартале 2015. Однако, строительство было заморожено. В эти дни строительно-монтажные работы здесь возобновились. Объект уже просубсидирован из ресбюджета на сумму более 6 миллионов рублей из восьми миллионов запланированных. До конца года будет готов и 100-квартирный дом в 9 микрорайоне. Здесь уже установили окна и двери, внутриквартирные электрические сети, частично проведена коммуникация. Впереди установка лифтового оборудования. По словам подрядчиков, всего для завершения строительства из резервного фонда республиканского бюджета застройщику планируется предоставить субсидию в размере 30 миллионов рублей.В июне профильным ведомством застройщику уже перечислено 8 миллионов рублей. Строительные работы многоэтажного дома для обманутых дольщиков планируют завершить до конца этого года.В региональном кабинете министров уже создали «дорожную карту» по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков. Еще два долгостроя, это объект по улице Ленина и 152-х квартирный дом в 9 микрорайоне столицы будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году.



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