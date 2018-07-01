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Сегодня, 12:29

Эпоха Кичапова


Эпоха КичаповаВ августе 20 жителей степной республики получат поздравления главы российского государства Владимира Путина. Десяти пенсионерам степного региона исполнится 90 лет, и десять долгожителей отметят 95-летие. А вот Николай Иванович Кичапов уже сегодня празднует 95-й день рождения. Ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших аграриев республики, он отдал сельскохозяйственной отрасли более полувека. Еще в 50-е Кичапов начал заниматься орошаемым земледелием и всегда был готов к применению инновационных методов работы.

Что может вместить в себя жизнь человека, которому 95 лет…Это целая эпоха, в которой было все : и война, и послевоенное лихолетье, а самое главное всегда и во все времена - ударный труд на благо Родины. Николай Кичапов относится именно к этому поколению. Уроженец села Терновка Сталинградской области, он, приписав себе 2 года, ушел на фронт. Служил в 184-ой стрелковой дивизии. Особенно запомнился ему первый бой в районе Калача-на-Дону, который находился почти в эпицентре Сталинградской битвы.

После войны он вернулся к крестьянскому труду, поступил во Всесоюзный сельскохозяйственный институт, получил диплом. В 55-ом он стал главным агрономом в Малодербетовской МТС, а через три года - председателем колхоза «Путь к коммунизму», ныне Тундутовка. Одним из ориентиров организации сельхозпроизводства он выбрал орошаемое земледелие. Не раз бывавший в этом хозяйстве Басан Городовиков обратил внимание не только на умелую организацию сельскохозяйственного производства, но и на результаты орошаемого кормопроизводства. Это были первые и очень успешные опыты. Неудивительно, что Николай Кичапов стал министром орошаемого земледелия и водного хозяйства АССР.

Далее была успешная работа в партийных органах. И каждая запись в трудовой книжке – это не просто место работы, это плодотворный труд на благо республики. Соратники Николая Ивановича говорят, что он, как никто другой, умел сплачивать вокруг себя коллектив единомышленников.

Уже после выхода на заслуженный отдых в 1983 году, Николай Кичапов занялся научной работой. Он опубликовал более 60 работ, в том числе несколько монографий. Основные объекты его исследований - экономика и организация труда в сфере АПК республики. То, что он знал досконально. И сегодня в свои 95 он по-прежнему считает себя аграрником.

Агропромышленный комплекс стал для Николая Кичапова делом всей жизни. А сам он – легендарной личностью. Николай Иванович и сегодня уверен в том, что будущее именно за сельским хозяйством.




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