В Элисте вновь заработал культурный центр «Родина». Его деятельность была приостановлена после проведенной прокурорской проверки в связи с выявленными многочисленными нарушениями федерального законодательства о пожарной безопасности. Сегодня установленные ограничения сняты. В Элисте вновь заработал культурный центр «Родина». Его деятельность была приостановлена после проведенной прокурорской проверки в связи с выявленными многочисленными нарушениями федерального законодательства о пожарной безопасности. Сегодня установленные ограничения сняты.



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