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Сегодня, 12:26

Высокая температура воздуха сохранится до конца 1 августа


Высокая температура воздуха сохранится до конца 1 августаОчень высокая температура воздуха свыше 40-ка градусов в дневные часы сохранится до конца 1 августа. Об этом предупреждают в управлении МЧС. Жара бьет все температурные рекорды в регионе. Столбики термометра за неделю поднялись больше чем на 10 делений. Это сказывается на самочувствии горожан. Элистинцы чаще стали вызывать скорую помощь. Жалуются на различные недомогания.

В регионе зафиксирована 42-х градусная жара. Лето отметилось не только зноем, но и дефицитом осадков. Единственное спасение от палящего солнца - быть ближе к водоему, говорят горожане. Потому на Колонском пруду в эти дни многолюдно. Несмотря на запрет Роспотребнадзора, элистинцы открыли пляжный сезон еще в начале июня. А вот пользоваться в такую жаркую погоду сплит системой, говорит элистинка Елена Васькина, опасно. Дети маленькие, высока вероятность заболеть от резких перепадов температуры.

Между тем, возросло число элистинцев, которые обращаются за медпомощью. Люди жалуются на общее недомогание, обмороки, сердечно- сосудистую недостаточность, говорит врач приемного отделения республиканской больницы Яна Мутянова. Также стали чаще вызывать скорую помощь. В основном, люди пожилого возраста.

Значительный доход приносит продажа кваса. По словам реализаторов, за сутки уходит более 100 литров. Мороженое также в эти дни стало любимым лакомством горожан. Между тем, зной сохранится ближайшие два дня, предупреждают в региональном управлении МЧС. По прогнозам, высока вероятность возникновения пожаров. Ну, а горожанам напоминают о том, что выходя на улицу, стоит взять с собой бутылочку воды, необходимые лекарства и головной убор

Непогода создает проблемы и аграриям. В разгаре заготовка кормов. Но на местах перед руководителями муниципалитетов стоит задача- серьезным образом отнестись к мероприятиям по предотвращению пожароопасной ситуации на полях и в местах отдыха детей.



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